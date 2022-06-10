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AH股新聞

10/06/2022 09:59

【數據解讀】統計局：保障重點產業供應鏈，５月ＰＰＩ同環比回落

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局最新公布的數據顯示，２０２２年５月份，全國工
業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲６﹒４％，漲幅較４月回落１﹒６個百分點，創２０２１
年３月以來１４個月新低，符合市場預期。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，５月份，各
地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保障重點產業鏈供應鏈暢通穩定，ＰＰＩ環比和
同比漲幅均繼續回落。據測算，在５月份６﹒４％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為
４﹒１個百分點，新漲價影響約為２﹒３個百分點。
　
＊煤炭開採和洗選業價格環比轉降１﹒１％＊
　
　　從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒１％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點。其中，生產資料價格上
漲０﹒１％，漲幅回落０﹒７個百分點；生活資料價格上漲０﹒３％，漲幅擴大０﹒１個百分點
。國際原油價格震盪上行，帶動國內相關行業價格上漲。其中石油和天然氣開採業價格上漲
１﹒３％，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲０﹒９％，化學纖維製造業價格上漲０﹒８％，
化學原料和化學製品製造業價格上漲０﹒６％。隨著各地安全有序釋放先進煤炭產能，多措並舉
保障煤炭供應，強化市場預期管理，煤炭開採和洗選業價格由上漲２﹒５％轉為下降１﹒１％，
煤炭加工價格上漲０﹒７％，漲幅回落８﹒６個百分點。
　　受投資增速放緩等因素影響，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降１﹒３％，黑色金屬冶煉
和壓延加工業價格下降０﹒５％，非金屬礦物製品業價格下降０﹒５％。另外，農副食品加工業
價格上漲０﹒９％，計算機通信和其他電子設備製造業價格上漲０﹒８％。
　
＊黑色金屬冶煉和壓延加工業價格轉降，一年半來首次＊
　
　　從同比看，ＰＰＩ上漲６﹒４％，漲幅比上月回落１﹒６個百分點。其中，生產資料價格上
漲８﹒１％，漲幅回落２﹒２個百分點；生活資料價格上漲１﹒２％，漲幅擴大０﹒２個百分點
。調查的４０個工業行業大類中，價格上漲的有３７個，與上月相同。
　　主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲３７﹒２％，回落１６﹒２個百分
點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲１０﹒４％，回落６﹒４個百分點；石油煤炭及其他燃料加
工業上漲３４﹒０％，回落４﹒７個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲１３﹒６％，回落
１﹒３個百分點。
　　價格漲幅擴大的有：燃氣生產和供應業上漲２２﹒０％，擴大１﹒３個百分點；農副食品加
工業上漲３﹒７％，擴大１﹒１個百分點；電力熱力生產和供應業上漲９﹒７％，擴大０﹒４個
百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降１﹒３％，是２０２０年９月份以來同比首次下降
。（ｗｌ）

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