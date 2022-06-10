《經濟通通訊社１０日專訊》得益於５月疫情形勢的相對好轉以及市場供應的充足，內地５

月ＣＰＩ同比漲幅與上月持平，環比下降，而穩鏈保鏈的舉措亦讓曾經居高不下的ＰＰＩ漲幅大

幅回落。國家統計局數據顯示，５月ＣＰＩ同比上漲２﹒１％，漲幅持平於４月，略低於市場預

期的漲２﹒２％；ＰＰＩ同比上漲６﹒４％，漲幅較４月回落１﹒６個百分點，創２０２１年３

月以來１４個月新低，符合市場預期。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，從ＣＰＩ、ＰＰＩ同比走勢看，國內消費者物

價保持溫和，短期干擾因素逐步淡出，物價回歸正常，但核心物價維持低位，內需動能有待加強

；從ＰＰＩ同比看，國內工業部門通脹壓力有所逐步緩解，但能源與原材料投入價格繼續維持高

位，部分中下游企業經營仍面臨壓力。

民生銀行研究院高級研究員應習文認為，當前社會整體需求依然不足，５月核心通脹同比上

漲０﹒９％，依然是近一年來的低位，環比增速持平，也弱於４月的環比上漲。社會整體需求偏

弱的主要原因是在疫情影響下，就業壓力、居民收入預期下降與家庭資產負債表受損，這仍需要

等待實體經濟在疫情後的經濟重啟。



＊ＣＰＩ同比增速有望溫和抬升，ＰＰＩ延續回落＊



周茂華預計，ＣＰＩ同比有望延續溫和抬升走勢。主要是短期散發疫情影響減弱，需求回暖

；豬肉價格回升，加之能源等維持高位運行，有望帶動ＣＰＩ同比逐步走高。但國內物價穩定基

礎堅實。主要是國內糧食連年豐收，豬肉價格處於恢復階段，果蔬等農產品季節性供給增加，工

業生產基礎好、產能充足；國內政策支持內需恢復同時，注重增加有效供給，尤其注重民生必需

品的供應保障。

ＰＰＩ同比則將延續回落態勢。主要是發達經濟體政策轉向削弱商品金融屬性，加之全球需

求放緩將有助於抵消地緣衝突等因素對商品供給衝擊；近期由於國內疫情逐步受控，刺激內需政

策發力，有望帶動商品需求回暖，但從全球需求趨勢和全球政策轉向看，全球商品需求前景趨緩

，能源等商品價格短期波動不改趨勢回落態勢。（ｗｌ）

