《經濟通通訊社１０日專訊》得益於５月疫情形勢的相對好轉以及市場供應的充足，內地５

月ＣＰＩ同比漲幅與上月持平，環比下降，而穩鏈保鏈的舉措亦讓曾經居高不下的ＰＰＩ漲幅大

幅回落。植信投資研究院秘書長鄧志超表示，５月ＰＰＩ與ＣＰＩ剪刀差迅速由４月的５﹒９％

收窄為５月的４﹒３％。他分析，豬肉價格開始回升，５月豬肉價格同比下降２１﹒１％，降幅

比上月收窄１２﹒２個百分點。但環比回升５﹒２％，築底回升態勢明顯。與此同時，５月

ＰＰＩ的翹尾因素由４月的５﹒９％大幅下降到４﹒１％，新漲價因素由２﹒１％上升為

２﹒３％，可見翹尾因素影響大幅消退也是ＰＰＩ下行的原因。

展望６月物價運行，鄧志超預測，６月ＣＰＩ同比可能繼續持平或小幅下降。ＰＰＩ受翹尾

因素影響減弱，繼續維持下行趨勢，但降幅縮小。總體來看，６月ＰＰＩ與ＣＰＩ物價剪刀差可

能進一步收窄。

國家統計局數據顯示，５月ＣＰＩ同比上漲２﹒１％，漲幅持平於４月，略低於市場預期的

漲２﹒２％；ＰＰＩ同比上漲６﹒４％，漲幅較４月回落１﹒６個百分點，創２０２１年３月以

來１４個月新低，符合市場預期。（ｗｌ）

