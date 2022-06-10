《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，今年５月份，人民幣貸款增加１﹒８９萬億元

（人民幣．下同），同比多增３９２０億元，環比更多增１﹒２４萬億元或逾１﹒９倍，亦顯著

多於市場預期的增１﹒３萬億元。５月份外幣貸款減少１１６億美元，同比多減２５５億美元。

分部門看，住戶貸款增加２８８８億元，同比少增３３４４億元，其中，短期貸款增加

１８４０億元，中長期貸款增加１０４７億元；企（事）業單位貸款增加１﹒５３萬億元，同比

多增７２９１億元，其中，短期貸款增加２６４２億元，中長期貸款增加５５５１億元，票據融

資增加７１２９億元；非銀行業金融機構貸款增加４６１億元，同比少增１６３億元。

５月末，本外幣貸款餘額２０９﹒６１萬億元，同比增長１０﹒７％。人民幣貸款餘額

２０３﹒５４萬億元，同比增長１１％，增速比上月末高０﹒１個百分點，比上年同期低１﹒２

個百分點。今年前５個月，人民幣貸款累計增加１０﹒８７萬億元，同比多增２３２６億元。

５月末，外幣貸款餘額９０９９億美元，同比下降２﹒９％。



＊５月末外幣存款同比降２﹒９％＊



存款方面，５月份人民幣存款增加３﹒０４萬億元，同比多增４７５０億元。其中，住戶存

款增加７３９３億元，非金融企業存款增加１﹒１萬億元，財政性存款增加５５９２億元，非銀

行業金融機構存款增加２５６８億元。５月份外幣存款減少１３０億美元，同比多減２２４億美

元。

５月末，本外幣存款餘額２５２﹒７８萬億元，同比增長１０﹒３％。人民幣存款餘額

２４６﹒２２萬億元，同比增長１０﹒５％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒１個和１﹒６

個百分點。今年前５個月，人民幣存款累計增加１３﹒９９萬億元，同比多增３﹒８萬億元。

５月末，外幣存款餘額９８４５億美元，同比下降２﹒９％。（ｗｌ）

