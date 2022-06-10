  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/06/2022 13:01

【ＦＯＣＵＳ】低通脹閒視全球，需求弱仍費思量

　　【ＦＯＣＵＳ】石油、大豆、牛肉、奶製品……火箭式漲漲漲，追蹤２３種大宗商品期貨合
約的Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ　Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ　Ｓｐｏｔ　Ｉｎｄｅｘ徘徊歷史峰值之際，中
國國內通脹仍波瀾不興，５月ＣＰＩ
企穩「２」字頭，幾乎位居全球數一數二低通脹之列。
　
＊糧價傳導偏弱因８字真言＊
　
　　國家統計局周五（１０日）公布，內地５月ＣＰＩ（居民消費價格）按年漲２﹒１％（預期
：２﹒２％），可謂
全球滯脹警號壓頂下的一股清流，甚至低過日本的２﹒５％及沙特的２﹒３％。
　　「民以食為天」先看食品價格，儘管豬肉按年跌幅２１﹒１％連續三個月收窄，對沖效應減
弱，且鮮果、糧食價格按年漲幅擴大至１９﹒０％、３﹒２％，但隨著初夏鮮菜大量上市及物流
逐步暢通，菜價按年漲幅大幅回落，按月更下降１５％。
　　按國際價格計，過去一年小麥、大豆、玉米分別漲了５８％、１１％、１１％，何解國內糧
食整體價格最新按年漲幅僅３﹒２％？答案就在最高層頻頻強調的「確保口糧絕對安全」８個字
，特別是國民主食大米基本自給自足，令國際糧價上漲對國內通脹的傳導偏弱。
　　
＊多個跡象顯服務需求承壓＊
　
　　值得留意的是，相比美國需求強勁，以及薪資－價格螺旋推動更具黏性的服務業通脹，國統
局的數據卻顯示，服務價格按年漲幅從１月的１﹒７％連續四個月回落，５月錄０﹒７％的逾一
年新低。連同內地智能手機銷量連跌１０周、「五一」票房錄除２０２０年外歷年新低、美團首
季餐飲外賣交易筆數降幅超往年等，都似指向人們減少非必需消費。
　　此亦跟５月錄得超預期表現的出口數據一致，即隨著疫情緩解，製造業加速趕工，供給端修
復再次跑贏需求端。這也解釋了ＰＰＩ（工業生產者出廠價格）中，生產資料價格漲幅
（８﹒１％）為何持續遠高於生活資料價格漲幅（１﹒２％）。鑒於此，新一輪促消費政策近日
迅速升溫，北京３億、鄭州２億、成都１﹒６億等億元級消費券發放陸續有來。
　　眼見市場預期今晚公布的美國５月ＣＰＩ高企８﹒２％，低通脹令中國擁有更多政策刺激空
間，但
如何令國民有信心打開錢包，確保二季度經濟實現正增長？工具箱須開得更大。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金