【ＦＯＣＵＳ】石油、大豆、牛肉、奶製品……火箭式漲漲漲，追蹤２３種大宗商品期貨合

約的Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ Ｓｐｏｔ Ｉｎｄｅｘ徘徊歷史峰值之際，中

國國內通脹仍波瀾不興，５月ＣＰＩ

企穩「２」字頭，幾乎位居全球數一數二低通脹之列。



＊糧價傳導偏弱因８字真言＊



國家統計局周五（１０日）公布，內地５月ＣＰＩ（居民消費價格）按年漲２﹒１％（預期

：２﹒２％），可謂

全球滯脹警號壓頂下的一股清流，甚至低過日本的２﹒５％及沙特的２﹒３％。

「民以食為天」先看食品價格，儘管豬肉按年跌幅２１﹒１％連續三個月收窄，對沖效應減

弱，且鮮果、糧食價格按年漲幅擴大至１９﹒０％、３﹒２％，但隨著初夏鮮菜大量上市及物流

逐步暢通，菜價按年漲幅大幅回落，按月更下降１５％。

按國際價格計，過去一年小麥、大豆、玉米分別漲了５８％、１１％、１１％，何解國內糧

食整體價格最新按年漲幅僅３﹒２％？答案就在最高層頻頻強調的「確保口糧絕對安全」８個字

，特別是國民主食大米基本自給自足，令國際糧價上漲對國內通脹的傳導偏弱。



＊多個跡象顯服務需求承壓＊



值得留意的是，相比美國需求強勁，以及薪資－價格螺旋推動更具黏性的服務業通脹，國統

局的數據卻顯示，服務價格按年漲幅從１月的１﹒７％連續四個月回落，５月錄０﹒７％的逾一

年新低。連同內地智能手機銷量連跌１０周、「五一」票房錄除２０２０年外歷年新低、美團首

季餐飲外賣交易筆數降幅超往年等，都似指向人們減少非必需消費。

此亦跟５月錄得超預期表現的出口數據一致，即隨著疫情緩解，製造業加速趕工，供給端修

復再次跑贏需求端。這也解釋了ＰＰＩ（工業生產者出廠價格）中，生產資料價格漲幅

（８﹒１％）為何持續遠高於生活資料價格漲幅（１﹒２％）。鑒於此，新一輪促消費政策近日

迅速升溫，北京３億、鄭州２億、成都１﹒６億等億元級消費券發放陸續有來。

眼見市場預期今晚公布的美國５月ＣＰＩ高企８﹒２％，低通脹令中國擁有更多政策刺激空

間，但

如何令國民有信心打開錢包，確保二季度經濟實現正增長？工具箱須開得更大。

