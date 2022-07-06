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AH股新聞

06/07/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒７億人幣，買華能國電沽美團

　　《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指低開７５點，報２１７７７點。最高跌１９點報
２１８３３點，最低跌５６６點報２１２８６點。恒指收報２１５８６點，跌２６６點或
１﹒２２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１１﹒７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是華能國際
電力股份（００９０２）、信達生物（０１８０１）、協鑫科技（０３８００）；淨賣出最多的
依次是美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、中國海洋石油（００８８３）。
　　主板成交１４１２﹒５３億元增加１５﹒２％。其中港股通成交３５５﹒２億元，佔總成交
２５﹒１％。

＊華能國電與控股公司設４新能源公司＊

　　華能國電公布，出資３１﹒７８億人民幣與控股股東分佔７０％和３０％股權方式設立４間
新能源公司。
　　該集團指，為提高清潔能源裝機佔比，優化產業結構以及滿足項目的開發建設要求，爭取後
續在周邊的其他項目資源，擬成立進賢公司、永新公司、吉林清潔能源公司和華石公司，每間公
司註冊資本介乎１﹒６億至３０億人民幣。該集團指，出資將由本身資金支付對價，各項目公司
將成為其關連附屬公司，其財務業績將會併入該集團財務報表。至於華能集團就成立有關公司出
資１３﹒６２億人民幣。
　　華能國際電力股份升２﹒９６％報４﹒１８元，北水淨買入１﹒９億元；信達生物跌
２﹒０５％報３８﹒１５元，北水淨買入１﹒５億元；協鑫科技跌０﹒７８％報３﹒８３元，北
水淨買入１﹒４億元。
　　美團跌０﹒９１％報１９５﹒９元，北水淨賣出５﹒４億元；吉利汽車跌２﹒５％報
１６﹒４元，北水淨賣出３﹒１億元；中國海洋石油跌４﹒８１％報９﹒９元，北水淨賣出
２﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華能國際電力股份　（００９０２）　　　　　　１﹒９３
　　信達生物　　　　　（０１８０１）　　　　　　１﹒５０
　　協鑫科技　　　　　（０３８００）　　　　　　１﹒４２
　　中國神華　　　　　（０１０８８）　　　　　　０﹒４５
　　比亞迪股份　　　　（０１２１１）　　　　　　０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－５﹒４２
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－３﹒１０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－２﹒９２
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　－２﹒８６
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－２﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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