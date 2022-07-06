《經濟通通訊６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平向阿爾及利亞獨立革命勝利６０周年致賀電
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國家主席習近平７月５日向阿爾及利亞民主人民共和國總統特本致賀電，祝賀阿爾及利亞獨立革
命勝利６０周年。
專項債資金加快使用，「準財政」工具接續發力
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發行高峰期過後，專項債工作重點正從「發」轉向「用」。當前，中央和地方力促專項債資金及
時用到項目建設上，促進盡快形成實物工作量。未來一段時間，政策性、開發性金融等「準財政
」工具有望接續發力。
發改委多措並舉穩豬價
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為防範生豬價格過快上漲，近日發改委頻頻出手、多措並舉，適時加大調節力度。繼召開生豬市
場保供穩價專題會議之後，發改委７月５日表示，正研究啟動投放中央豬肉儲備，並指導地方適
時聯動投放儲備，形成調控合力。
《上海證券報》
習近平向阿爾及利亞獨立革命勝利６０周年致賀電
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國家主席習近平７月５日向阿爾及利亞民主人民共和國總統特本致賀電，祝賀阿爾及利亞獨立革
命勝利６０周年。
劉鶴與美財政部長耶倫通話
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國務院副總理劉鶴５日應約與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈
供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換了意見，交流富有建設性。中方表達了對美國取消對華加徵關
稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。
房企融資環境逐步改善
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Ｗｉｎｄ數據統計，年初以來，上交所已審核通過１６單房企公司債，核准規模７５３﹒１億元
（人民幣．下同），累計融資總額已達１２４０億元，其中公司債發行５７５億元、ＡＢＳ發行
６６５億元。
《證券時報》
加強知識產權全鏈條保護，深入開展專項整治
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國務院總理李克強５日在２０２２年全國打擊侵權假冒工作電視電話會議上作出重要批示指，要
堅持法規建設與打擊懲治並舉，強化統籌協作，層層壓實責任，加強知識產權全鏈條保護，深入
開展重點領域專項整治。
劉鶴與美財政部長耶倫通話
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國務院副總理劉鶴５日應約與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈
供應鏈穩定等議題務實、坦誠交換了意見，交流富有建設性。中方表達了對美國取消對華加徵關
稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。
存款利率調整有的放矢，個人利率有望總體穩定
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存款利率「倒掛」的話題近兩天熱議較多，３年期定期存款利率比５年期利率還高，被解讀為「
極為少見」、「代表未來存款利率還會繼續下調」等觀點。（ｌｃ）
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