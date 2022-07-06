《經濟通通訊社６日專訊》國泰君安證券分析指出，目前Ａ股投資者的投資偏好明顯分化，

低風險偏好投資者執著於經濟增長風險，賣出與經濟周期高度相關的價值股。而高風險偏好投資

者更多關注新興產業趨勢的確立，買入符合產業導向的成長股。

分析認為，核心資產與成長股將成為下階段勝負手。隨著經濟預期改善，投資者從避險需求

開始轉向尋找收益，尤其是當前無風險利率大幅下降，場外機構和居民尋找優質資產的需求強烈

。在此背景下，當前應重視核心資產的回歸。核心資產上漲行情與相對景氣優勢息息相關，但過

去兩年經濟增長大起大落，行業之間的差異佔主導，行業內龍頭╱非龍頭差異不大。

往後看，隨著疫後經濟逐步走向弱修復，傳統經濟部門大概率落入類似２０１７－２０２０

年的存量博弈局面，意味著行業龍頭非龍頭內部差異將重新放大。當前核心資產板塊經營佔優趨

勢已經開始萌芽，２０２３年盈利預期增速與改善幅度均顯著高於其他品種。

分析建議關注：１）高景氣成長：電動車╱光伏╱風電╱軍工╱計算機信創╱數字產業；

２）消費醫藥核心資產：白酒╱酒店╱生豬╱創新藥╱ＣＸＯ╱港股互聯網龍頭；３）受益成本

下降和竣工周期回暖：廚電╱家具╱消費建材。周期中看好煤炭和地產竣工鏈。（ｄｗ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

