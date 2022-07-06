《神州經脈》作為全國經濟及運輸核心的上海，封控措施才降級不久，全市多區便因疫情反

彈而再啟強檢措施，與此同時疫情亦在全國多點爆發，華東疫情持續擴散，西安出現感染變種病

毒ＢＡ﹒５屬全國首例。外界擔心防疫拖累經濟增長的同時，歐美衰退危機觸發能源股暴跌，再

加上據傳美國總統拜登僅考慮取消小量的中國貨物關稅，三者綜合影響下，滬綜指全日最多曾跌

接近２﹒１％，低見３３３３﹒１點，創接近半個月新低。不過，尾盤跌勢有所回穩，滬綜指最

終收跌１﹒４３％，報３３５５﹒３５點，深成指挫１﹒２５％，創業板指跌０﹒７９％，半導

體板塊逆市強漲，科創５０指數全日仍升０﹒９９％。

人行連續第三日逆回購規模維持在３０億元（人民幣．下同），今日有１０００億元逆回購

到期，淨回籠９７０億元。兩市全日成交１０８６７億元，連續第十個交易日成交破萬億元，惟

按日減少８％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 二十國集團（Ｇ２０）外長周四（７日）起一連兩日在印尼峇里開會。中國外交部發言人

趙立堅證實，經中美雙方商定，國務委員兼外長王毅到印尼峇里出席二十國集團外長會議期間，

將與美國國務卿布林肯會晤，就當前的中美關係和重大國際和地區問題交換意見。美國國務院早

前亦宣布，兩人將會在該會議會晤，預料主要議題會包括烏克蘭戰事。此外，美國繼續遏制中國

科技崛起。據外電引述知情人士透露，華盛頓已向荷蘭施壓，要求其禁止芯片設備製造商艾司摩

爾（ＡＳＭＬ）向中國出售生產全球大量芯片所需的主流技術。另外，美國官員也在向日本施壓

，要求停止向中國芯片製造商交付相同技術。對此，中國外交部發言人趙立堅今日回應表示，這

是美方濫用國家力量、倚仗技術霸權搞脅迫外交的又一例證。是典型的技術恐怖主義。另據外電

報道，印度聯邦反洗錢機構突擊搜查內地手機公司維沃移動（ｖｉｖｏ）於當地的４０個辦事處

，調查多項洗錢指控。ｖｉｖｏ發言人回應表示，公司正在配合當局，向他們提供所有所需的信

息，並強調ｖｉｖｏ致力於充分遵守法律。



２﹒ 內地疫情反彈，５日新增新冠本土陽性個案增至３５３宗，其中本土病例１１２宗及本土

無症狀感染２４１宗。上海衛健委公布，昨日上海新增本土新冠肺炎確診病例９例和無症狀感染

者１５例，合計２４例，均在隔離管控中發現，社會面未發現感染者。由於近日上海連續報告多

例本土陽性感染者，上海市決定對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區

、閔行區、寶山區全域以及浦東新區、嘉定區、奉賢區部分區域在７月５日至７月７日開展「３

天２檢」。同時周末例行篩查仍按計劃開展。此外，上海四地最新已升級成為高風險地區。西安

市新冠疫情再起，今天開始臨時性管控７天。當局指出，這波西安本土疫情的核酸樣本檢測結果

，證實是內地第一起Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒ＢＡ﹒５分支引起。此外，北京市豐台區檢察院經

依法審查，於７月５日以涉嫌妨害傳染病防治罪，批準逮捕北京中同藍博醫學檢驗實驗室有限公

司張某某、童某某等３名犯罪嫌疑人。



３﹒ 市場盛傳美國即將宣布取消部分對華加徵關稅，但有消息指，美國總統拜登暫時僅考慮取

消其中的１００億美元中國貨物，而特朗普時期是對３７００億美元中國貨加徵關稅，代表拜登

提出撤銷的部分只佔約２﹒７％。美國政治新聞網站Ｐｏｌｉｔｉｃｏ引述２名消息人士指，具

體的關稅減免項目正在討論，可能首先取消少部分特定商品的關稅，例如是單車等消費品。但整

個計劃的細節尚未確認，有可能涉及三部分。同時，美國還將依據３０１條款啟動一項新關稅調

查，針對中國經濟體制中大量補貼的部門，特別是半導體、電池等高科技產業，為美企創造更公

平的競爭環境。而美國國內維持關稅的呼聲高漲，貿易代表辦公室據報收到大量相關請求，尤其

來自幫助拜登贏得大選的各大工會。瑞銀首席中國經濟學家汪濤在報告中表示，即便此前加徵關

稅得以下調，也不代表著中美貿易關係轉向。例如下調消費品關稅的同時，美國也可能出台針對

工業品的貿易政策。美國可能發起另一項針對產業政策的３０１調查。此外，即便關稅調整實施

，中國企業也可能面臨更多限制（例如技術準入限制等）。



４﹒ 各地近期花招盡出穩定樓市，且鬆綁政策覆蓋面逐漸由低線城市上移。深圳住建局發布關

於向社會公開徵求《深圳市住房公積金貸款管理規定（徵求意見稿）》意見的通告，修訂的主要

內容包括精簡公積金貸款的定義，調整共同申請人的範圍。擬在本次修訂中明確申請人的配偶、

父母、子女不論有無繳存住房公積金均可以作為共同申請人；同時還明確申請人的配偶、父母、

子女是購房人的，應當作為共同申請人。與此同時，河北省唐山市住房公積金管理中宣布推出「

一人購房全家幫」政策。政策規定：凡是在唐山區域內，單身職工貸款購房，其父母可作為共同

還款人提供還貸幫助；已婚職工貸款購房，雙方父母可作為共同還款人提供還貸幫助。父母貸款

購房子女或已婚子女夫妻雙方可作為共同還款人提供還貸幫助。據內媒不完全統計，唐山已是年

內第１４個推出類似政策的城市。近期，多地調整公積金貸款政策，除提高貸款額度、降低首付

比外，唐山、咸寧、池州、泉州、珠海、天津、贛州、滄州、秦皇島、潮州、邵陽、資陽、定西

、楚雄等還允許直系親屬提取公積金余額幫助購房人還貸。



５﹒ 中國外交部副部長馬朝旭５日會見俄羅斯駐華大使傑尼索夫。馬朝旭表示，中方願同俄方

加強戰略協作，拓展各領域務實合作，不斷深化在聯合國、上海合作組織、金磚國家、二十國集

團等多邊框架內合作，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。中國外交部的公告顯示

，傑尼索夫高度評價俄中關係，表示俄方願同中方一道，全面落實兩國元首達成的重要共識，推

進雙邊各領域交流合作和俄中國際協作，為兩國關係健康順利發展作出不懈努力。此外，中國國

務委員兼外長王毅５日晚抵達菲律賓展開訪問，預計今日與菲律賓新任總統小馬可斯

（Ｆｅｒｄｉｎａｎｄ Ｍａｒｃｏｓ Ｊｒ）會面。據《路透》引述王毅最新表示，北京準備

與菲律賓新任總統馬科斯合作，推動他所說的兩國關係新的「黃金時代」。小馬可斯稍早表示，

將加強菲律賓與中國的關係，亦會尋找辦法解決兩國之間的衝突，他指與北京的關係不僅是南海

爭端，中菲可以進行進行文化交流，教育交流，甚至軍事交流。



６﹒ 內地媒體報道，華夏幸福（滬：６００３４０）計劃向華潤置地（０１１０９）出售百億

級項目武漢長江中心項目。武漢長江中心項目由華夏幸福２０１９年９月奪得，地價為

１１６﹒２５億元。項目總建築面積１６３萬平方米，計劃建設２５萬平方米購物中心、近

４００米高寫字樓、行政公寓、高端住宅等，計劃總投資涉及３００億元。另外，華夏幸福５日

在河北固安召開戰略大會，華夏幸福將從產業新城運營商全面轉型成為產業新城服務商，即

２０２２－２０２３年完成債務重組，２０２２－２０２５年完成全面轉型；業務將分為住宅開

發、資產管理、產城開發及服務、招商服務、園區服務和物業服務六大核心板塊。對於戰略重組

的原因，華夏幸福表示，一方面是從外部環境的深刻變化出發，適應形勢發展；另一方面是對公

司發展趨勢的深入思考。截至２０２２年６月３０日，華夏幸福已簽約實現債務重組的金額累計

為１１８６﹒０３億元；累計未能如期償還債務金額合計４６１﹒２５億元。



７﹒ 土耳其當地媒體５日報道，位於該國西北部的埃斯基謝希爾省發現大量稀土資源，稱其儲

存量可滿足全球１０００年的需求。報道指，該省發現的礦床約含６﹒９４億噸稀土元素儲量，

僅次於中國的８億噸，加工後或可為土耳其帶來數十億美元收入。值得關注的是，中國目前掌握

全球８０％稀土元素供應，成為對抗西方國家及日本等國的戰略籌碼，若然土耳其確實發現大量

稀土資源，將足以影響全球政經格局。針對上述消息，中國稀土上市公司盛和資源

（滬：６００３９２）今日在其官微發布文章稱，地質專家綜合分析認為，在土耳其境內的

Ｂｅｙｌｉｋｏｖａ地區發現６﹒９４億噸稀土的網絡信息推測傳播有誤：６﹒９４億噸應該是

礦石量，而不是稀土氧化物（ＲＥＯ）量。目前，全球稀土（ＲＥＯ）產量約２８萬噸，將來

Ｋｉｚｉｌｃａｏｒｅｎ每年產１萬噸ＲＥＯ，對全球稀土市場影響不大。根據美國地質調查局

２０２２年１月發布的報告，以稀土氧化物ＲＥＯ計，世界稀土已知總儲量為１﹒２億噸，其中

中國儲量為４４００萬噸，排名第一。從開採量而言，去年全球稀土開採量為２８萬噸，中國開

採量為１６﹒８萬噸。



８﹒ 德國３０年來首度錄得貿易逆差，且俄烏戰爭持續導致能源危機加劇，歐洲經濟前景不佳

，周二紐約尾盤歐元兌美元重挫１﹒５％至１﹒０２６５。美匯指數則在全球避險需求下大漲

１﹒３１％至１０６﹒５１，創２０年新高。人民幣中間價跌至三周低，即期匯率（ＣＮＹ）今

早跟隨低開１４０點子，全日跌２２點，收報６﹒７０３２，錄兩連貶，創６月２３日以來近兩

周最低。交易員稱，歐元大跌美元則趁勢創下２０年新高，人民幣表現相對偏強，但未來仍存補

跌可能。國內疫情反復可能擾動市場情緒，但經濟復甦預期短暫料仍佔上風，接下來需要關注國

內疫情發展；美聯儲將於周三公布６月會議記錄，市場普遍預計美聯儲將在７月２６－２７日的

會議上再次加息７５個基點。東京三菱日聯銀行最新展望認為，中國寬鬆政策和疫情管控政策逐

步放鬆將推動經濟復甦逐步改善，預計今年餘下時間人民幣料保持溫和升值，預計三季度末人民

幣匯率在６﹒６５，四季度末在６﹒６０，美國可能降低部分中國商品關稅可能也為人民幣提供

一些支持。（ｗｌ）

