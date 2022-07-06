《經濟通通訊社６日專訊》生豬價格上漲勢頭兇猛，恐帶動內地下半年通脹數字急增，影響

人民銀行貨幣政策。繼召開生豬市場保供穩價專題會議之後，國家發改委昨日（５日）表示，正

研究啟動投放中央豬肉儲備，並指導地方適時聯動投放儲備，形成調控合力，同時國家發改委價

格司將與大連商品交易所緊密合作，加強現貨期貨市場聯動監管。

目前生豬主力期貨價格挫３﹒９％，養豬股連續第二日回落，京基智農

（深：００００４８）瀉５﹒４％，廣弘控股（深：０００５２９）跌３﹒１％，禾豐股份

（滬：６０３６０９）跌２﹒７％，新五豐（滬：６００９７５）跌２﹒６％，溫氏股份

（深：３００４９８）跌２﹒４％，正虹科技（深：０００７０２）跌２﹒３％，羅牛山

（深：０００７３５）、天邦食品（深：００２１２４）跌２％，唐人神（深：００２５６７）

跌１﹒８％。

國家發改委價格司在此前召開的專題會議上，研判近期國內生豬價格過快上漲，重要原因是

市場存在非理性的壓欄惜售和二次育肥等現象，部分媒體特別是自媒體捏造散布漲價信息、渲染

漲價氛圍，短期內加劇了市場惜售情緒。（ｅｙ）



