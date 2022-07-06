《經濟通通訊社６日專訊》內地昨日（５日）新增新冠本土陽性個案回升至３５３宗，新增

個案中，安徽和江蘇分別為２２２宗和６５宗，兩地佔全國總數約八成。上海今早公布，社會面

新增２例本土確診病例，分別居住於松江區和虹口區。虹口區北外灘街道九龍路５１５號振興公

寓、松江區小崑山鎮平原街８６弄平原新村升級為高風險區。

Ａ股旅遊板塊再度走低，麗江股份（深：００２０３３）跌５﹒６％，曲江文旅

（滬：６００７０６）跌５﹒８％，西域旅遊（深：３００８５９）跌５﹒５％，張家界

（深：０００４３０）跌４﹒４％，西藏旅遊（滬：６００７４９）跌４﹒２％，西安旅遊

（深：０００６１０）跌４％，中國中免（滬：６０１８８８）跌３﹒７％，桂林旅遊

（深：０００９７８）跌３﹒５％。

民航股亦走弱，中國國航（滬：６０１１１１）跌３﹒６％，吉祥航空

（滬：６０３８８５）跌３﹒２％，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒９％，華夏航空

（深：００２９２８）跌１﹒４％，中國東航（滬：６００１１５）跌近１％。

上海市今日起至星期四，對多區展開三天兩檢。另外，西安市今日起全市實行７天臨時性管

控措施，公眾娛樂休閒場所暫停營業，全市餐飲單位暫停堂食，中小學和幼兒園提前放假。

另外，北京市發現入境隔離期滿返京人員所引發聚集性疫情，指疫情輸入是當前面臨最大風

險。（ｃａ）

