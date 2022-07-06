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AH股新聞

06/07/2022 09:25

《Ａ場新股》Ａ股半年１２７家ＩＰＯ撤單，過半數申報創業板

　　《經濟通通訊社６日專訊》據內媒報道，Ａ股上半年上演「撤單潮」。截至７月４日，共有
１２７家擬ＩＰＯ公司撤回了首發上市申請。僅６月２９日一天，就有８家企業終止ＩＰＯ，其
中６家ＩＰＯ撤回終止，１家終止註冊，１家上會前夕撤回申報。
　　上市板塊看，創業板「撤單」現象最多，年內已有６７家擬ＩＰＯ公司撤回上市申請，佔比
約為５２﹒７６％。科創板、主板、北交所分別有２１家、２６家和１３家「撤單」。甚至有些
公司原本已經過會，但在註冊階段最終撤回上市申請。
　　報道指，撤單原因包括有企業擔心現階段基本面無法支撐上市；經不起現場檢查，一旦被否
決耽擱上市進程；有些企業是在短期內遭遇了一些被舉報等重大事項等。
　
＊上半年Ａ股過會率同比降至８７﹒６９％＊
　
　　另外數據顯示，上半年Ａ股共有２６０家擬ＩＰＯ企業上會，過會２２８家，過會率為
８７﹒６９％，較２０２１年同期的８９﹒７５％下降。企業被否的原因包括財務真實性、內控
有效性、持續盈利情況等存疑。
　　分析預計，下半年新股將會有重量級ＩＰＯ在Ａ股落地，預計２０２２全年Ａ股新股數量將
至３３０家至３８０家，全年融資額５６００億元至６３５０億元。（ｄｗ）

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