《經濟通通訊社６日專訊》美國繼續遏制中國科技崛起。據外電引述知情人士透露，華盛頓

已向荷蘭施壓，要求其禁止芯片設備製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）向中國出售生產全球大量芯片

所需的主流技術。另外，美國官員也在向日本施壓，要求停止向中國芯片製造商交付相同技術。

日本的尼康（Ｎｉｋｏｎ）在這一領域是ＡＳＭＬ的競爭對手。

報道指，美國官員正在遊說荷蘭當局禁止ＡＳＭＬ出售一些舊款的深紫外線光刻機

（ＤＵＶ）。這些機器比先進技術落後了一代，但仍然是製造汽車、手機、電腦乃至機器人所需

的某些非先進芯片的最常用設備。

華盛頓提議的禁售將使現有向中國出售最先進系統的限制範圍進一步擴大，打擊中國要成為

全球芯片生產大國的計劃。如果荷蘭政府同意，目前禁止發往中國的芯片製造設備範圍和類別將

大幅擴寬，從而可能令中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）和華虹半導體

（０１３４７）等芯片製造商受到沉重打擊。



＊不獲荷蘭政府的出口許可，ＡＳＭＬ極紫外線光刻機無法售華＊



報道稱，美國商務部副部長Ｄｏｎ Ｇｒａｖｅｓ５月底到６月初訪問荷蘭和比利時，討論

供應鏈問題時提出了這一要求。Ｇｒａｖｅｓ此間還拜訪了ＡＳＭＬ位於Ｖｅｌｄｈｏｖｅｎ的

總部並會見了該公司首席執行官Ｐｅｔｅｒ Ｗｅｎｎｉｎｋ。

荷蘭政府尚未同意對ＡＳＭＬ向中國芯片製造商的出口實施任何額外限制，因為此舉可能會

損害該國與中國的貿易關係。不過，由於無法獲得荷蘭政府的出口許可，ＡＳＭＬ已經無法向中

國出口其最先進、每台售價約１﹒６億歐元的極紫外線光刻機。（ｊｔ）

