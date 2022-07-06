《經濟通通訊社６日專訊》各地近期花招盡出穩定樓市，且鬆綁政策覆蓋面逐漸由低線城市

上移。深圳住建局發布關於向社會公開徵求《深圳市住房公積金貸款管理規定（徵求意見稿）》

意見的通告，修訂的主要內容包括精簡公積金貸款的定義，調整共同申請人的範圍。擬在本次修

訂中明確申請人的配偶、父母、子女不論有無繳存住房公積金均可以作為共同申請人；同時還明

確申請人的配偶、父母、子女是購房人的，應當作為共同申請人。

意見稿提出，基於目前深圳市住房房價實際情況，為防範資金風險，在商轉公貸款中增加對

存量商品住房（二手住房）的評估要求，即申請商轉公貸款的住房為二手住房的，原商業性住房

按揭貸款余額應當低於以二手住房成交參考價作為重要參考計算的總價款的７０％。

意見稿還新增提取住房公積金支持深圳市老舊小區項目改造的政策，明確參與出資改造納入

深圳市老舊小區改造項目範圍內房屋的產權人及其配偶、父母、子女，可以申請提取其個人公積

金帳戶的公積金用於支付改造費用；並同時對申請人申請提取住房公積金的額度和頻次，以及辦

理該項提取業務的辦理材料進行了明確。（ｗｌ）

