《經濟通通訊社６日專訊》被「取款難」事件困擾７０多天的河南村鎮銀行儲戶５日赫然發

現，原本在度小滿上存入的多家銀行存款產品，頁面上的文字表述由此前的「存款產品」變成了

「理財產品」。度小滿官方微博當晚發布說明，稱度小滿未對相關產品頁面進行任何修改，目前

正緊急聯繫相關媒體進行澄清。公司強調，報道中出現「理財」字樣的頁面，並非存款業務的頁

面，而是二類戶電子卡的展示頁面。二類戶電子卡「僅支持ＸＸ銀行理財」字樣，主要是為了強

調該電子卡僅限於「本行」使用，僅支持購買本行自營或代理銷售的投資理財產品。儲蓄是銀行

卡基本功能，不需要明示也會默認具備。

度小滿客服表示，在該平台與河南幾家村鎮銀行實際開展的業務中，並沒有任何理財層面的

合作，ＡＰＰ中電子卡頁面的展示從「存款」變為「理財」，並不會影響儲戶持有存款資產的性

質。儲戶在詢問平台方頁面為何要進行修改的原因時，度小滿客服人員經過確認後表示，電子卡

展示頁面及設計都是由銀行自行維護的。度小滿指，為了避免用戶產生誤解，將統一去掉電子卡

展示頁面「僅支持ＸＸ銀行理財」的相關說明。



＊存款ＶＳ理財，賠付條件大不同＊



在河南４家村鎮銀行儲戶陷入取款難危機後，存款性質成為過去數月來儲戶最關注的焦點。

根據河南許昌警方早前通報，以新財富集團實際控制人呂某為首的犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行實

施嚴重犯罪，目前已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。此後有

儲戶表示，擔心該案若以非法集資罪立案，或將影響自己的存款性質。對此，法律業人士指，如

果該案是以非法集資罪對有關人員進行刑事立案，也不影響銀行與儲戶之間是儲蓄存款合同關係

。

根據２０１５年５月１日起實施的《存款保險條例》，存款保險實行限額償付，最高償付限

額為人民幣５０萬元。存款保險覆蓋所有吸收存款的銀行業金融機構，包括在中國境內設立的商

業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社等。而理財產品作為投資類產品，並不能獲得相關保險

支持。（ｗｌ）

