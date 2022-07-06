《經濟通通訊社６日專訊》騰訊（００７００）旗下《掌上ＷｅＧａｍｅ》運營團隊５日發

布退市公告稱，由於業務發展策略的變更，《掌上ＷｅＧａｍｅ》產品，將於今年９月８日２３

時５９分終止運營。

公開資料顯示，《掌上Ｗｅｇａｍｅ》是騰訊ＷｅＧａｍｅ推出的官方Ａｐｐ，可用手機查

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組隊等。與掌上ＷｅＧａｍｅ產品所對應的ＷｅＧａｍｅＰＣ端上ＢｉＢｉ廣場、熱門組織等相

關功能也將於掌上ＷｅＧａｍｅ關閉服務器之前陸續下線。但是針對雲頂寶典、雲頂戰績等助手

功能，會陸續遷移至ＷｅＧａｍｅＰＣ端「ＬＯＬ助手－雲頂之弈」，繼續提供服務。

為何《掌上ＷｅＧａｍｅ》在今年宣布關停？《澎湃新聞》引述艾媒咨詢ＣＥＯ張毅認為，

該產品的關停和它在騰訊所處的尷尬位置有關。騰訊當初推出ＷｅＧａｍｅ平台是為了聚合旗下

各類遊戲產品，並提供整體支持，但是由於騰訊的不同遊戲隸屬於獨立工作室，彼此之間關係較

少，導致Ｗｅｇａｍｅ的地位較為尷尬，難以起到整合器的作用。尤其目前騰訊正推進降本增效

，掌上ＷｅＧａｍｅ的投入未能得到相應產出，被優化關停也在意料之中。（ｗｌ）

