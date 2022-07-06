《經濟通通訊社６日專訊》內地多個省市新冠疫情再度升溫，加上市場對美國經濟將進入衰

退的憂慮升溫，美股周二假期後復市遭大舉拋售，滬深股市今早齊齊低開，上證綜合指數（滬綜

指）低開０﹒３８％，報３３９１﹒０３點，失三千四，深綜指低開０﹒３％，創業板指輕微高

開０﹒０４％，新能源車、鋰電、白酒股拉漲，新冠檢測、豬肉股顯著走低。

上海昨日新增本確診病例９宗和無症狀感染者１５宗，合計２４宗，較上日大幅增加，並創

下６月１２日以來近一個月高。上海市決定７月５日至７月７日對黃浦、徐匯、長寧、靜安、普

陀、虹口、楊浦、閔行和寶山九個區全域以及浦東、嘉定、奉賢三個區部分區域開展全員核酸篩

查，要求「３天２檢」。

此外，陝西省疾控中心公布，陝西省本輪為Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒５疫情。為進一步減少

人員流動，降低交叉感染風險，西安市決定自今日凌晨零時起，實行７天臨時性管控措施，公共

場所暫停營業、暫停堂食。西安市強調部分公共?所实施??性管控，不是「封城」。

另外，據外電引述知情人士透露，華盛頓已向荷蘭施壓，要求其禁止芯片設備製造商艾司摩

爾（ＡＳＭＬ）向中國出售生產全球大量芯片所需的主流技術。另外，美國官員也在向日本施壓

，要求停止向中國芯片製造商交付相同技術。日本的尼康（Ｎｉｋｏｎ）在這一領域是ＡＳＭＬ

的競爭對手。

人民銀行今日再進行３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠９７０億元。進入７

月，人行連續四個交易日回籠資金，共收水３５１０億元。（ｃａ）





