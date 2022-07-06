《經濟通通訊社６日專訊》作為全國經濟及運輸核心的上海，封控措施才降級不久，全市多

區便因疫情反彈而再啟強檢措施。上海市決定對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹

口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域以及浦東新區、嘉定區、奉賢區部分區域在７月５日至７月

７日開展「３天２檢」的全員核酸篩查。上海今早再公布，社會面新增２例本土確診病例，分別

居住於松江區和虹口區。當前上海四地列為高風險區，包括兩個小區及兩家卡啦ＯＫ。上海市

ＫＴＶ場所暫緩開放。

與此同時疫情亦在全國多點爆發，華東疫情持續擴散，西安出現感染變種病毒ＢＡ﹒５屬全

國首例。外界擔心，疫情再現，動態清零政策下，第三季中國經濟增長料受拖累。中國銀行研究

院發布的《２０２２三季度經濟金融展望報告》認為，中國經濟面臨的「三重壓力」持續增大，

供需雙雙下滑，市場預期惡化，預計二季度ＧＤＰ增長１％左右，悲觀預期全年ＧＤＰ增長

３﹒２％。

能源股帶動多個板塊急挫，領滬綜指跌幅擴大至０﹒９８％，報３３７０﹒８４點，穿三千

四，半導體板塊穩深市，深成指跌０﹒５３％，創業板指仍升０﹒２８％。（ｅｙ）

