《經濟通通訊社６日專訊》作為全國經濟及運輸核心的上海，封控措施才降級不久，全市多

區便因疫情反彈而再啟強檢措施。與此同時疫情亦在全國多點爆發，華東疫情持續擴散，西安出

現感染變種病毒ＢＡ﹒５屬全國首例。外界擔心疫情再現，動態清零政策下，第三季中國經濟增

長料受拖累。歐美衰退危機觸發能源股暴跌，加上多板塊見頹勢，滬綜指半日跌幅愈擴愈大，先

失三千四，再創一周新低，總結上午滬指累跌１﹒３４％，報３３５８﹒５３點。深成指跌

１﹒０８％，創業板指軟０﹒３７％，半導體板塊逆市強漲，科創５０指數半日仍漲１﹒２９％

。

中國銀行研究院發布的《２０２２三季度經濟金融展望報告》認為，中國經濟面臨的「三重

壓力」持續增大，供需雙雙下滑，市場預期惡化，預計二季度ＧＤＰ增長１％左右，悲觀預期全

年ＧＤＰ增長３﹒２％。

人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行３０億元（人民幣．下同）７天

期逆回購，中標利率持平，為２﹒１％。人行連續第三日逆回購規模維持在３０億元，今日有

１０００億元逆回購到期，淨回籠９７０億元。兩市半日成交６８００億元，較上日同時段大減

９﹒４％



＊衰退扼能源需求，石油煤炭股急跌＊



聯儲局公布會議紀錄前夕，市場憂慮多時的經濟衰退已敲響喪鐘，阿特蘭大聯儲銀行指標預

計美國第二季ＧＤＰ將收縮２﹒１％，再加上第一季收縮１﹒６％，符合技術性衰退定義。期油

市場資金緊急退場，紐約期油跌８﹒２％穿１００元關口，收布蘭特期油大挫９﹒５％，汽油期

貨亦跌９﹒７％創４月以來最低收盤價。三桶油之中，中海油（滬：６００９３８）插水

８﹒３％，中石油（滬：６０１８５７）挫３﹒５％，中國石化（滬：６０００２８）跌

１﹒５％；煤炭股同挫，晉控煤業（滬：６０１００１）、山煤國際（滬：６００５４６）跌停

，兗礦能源（滬：６００１８８）跌７﹒３％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌６﹒６％。



＊扼喉嚨促自強，半導體板塊反急漲＊



據外電引述知情人士透露，華盛頓已向荷蘭施壓，要求其禁止晶片設備製造商艾司摩爾

（ＡＳＭＬ）向中國出售生產晶片所需的主流技術，同時美國官員也在向日本施壓，要求停止向

中國晶片製造商交付相同技術。美國「扼喉嚨」料促中國加大投資半導體產業，相關股唱反調急

升，概倫電子（滬：６８８２０６）飆１９﹒８％，拓荊科技（滬：６８８０７２）漲

１５﹒２％，盛美上海（滬：６８８０８２）升１３﹒８％，艾比森（深：３００３８９）升

１２﹒１％，瑞芯微（滬：６０３８９３）漲停。（ｅｙ）

