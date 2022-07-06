《經濟通通訊社６日專訊》作為全國經濟及運輸核心的上海，封控措施才降級不久，全市多

區便因疫情反彈而再啟強檢措施，與此同時疫情亦在全國多點爆發，華東疫情持續擴散，西安出

現感染變種病毒ＢＡ﹒５屬全國首例。外界擔心防疫拖累經濟增長的同時，歐美衰退危機觸發能

源股暴跌，再加上據傳美國總統拜登僅考慮取消少量的中國貨物關稅，三者綜合影響下，滬綜指

全日最多曾跌接近２﹒１％，低見３３３３﹒１點，創接近半個月新低。不過，尾盤跌勢有所回

穩，滬綜指最終收跌１﹒４３％，報３３５５﹒３５點，深成指挫１﹒２５％，創業板指跌

０﹒７９％，半導體板塊逆市強漲，科創５０指數全日仍升０﹒９９％。

人行連續第三日逆回購規模維持在３０億元（人民幣．下同），今日有１０００億元逆回購

到期，淨回籠９７０億元。兩市全日成交１０８６７億元，連續第十個交易日成交破萬億元，惟

按日減少８％。

據美媒報道，美國總統拜登暫時僅考慮取消其中的１００億美元中國貨物，而特朗普時期是

對３７００億美元中國貨加徵關稅，代表拜登提出撤銷的部分只佔約２﹒７％。



＊油煤股價跳水，豬價受壓回頭＊



聯儲局公布會議紀錄前夕，市場憂慮多時的經濟衰退已敲響喪鐘，阿特蘭大聯儲銀行指標預

計美國第二季ＧＤＰ將收縮２﹒１％，再加上第一季收縮１﹒６％，符合技術性衰退定義。期油

市場資金緊急退場，紐約期油跌８﹒２％穿１００元關口，收布蘭特期油大挫９﹒５％，汽油期

貨亦跌９﹒７％創４月以來最低收盤價。三桶油之中，中海油（滬：６００９３８）插水

４﹒５％，中石油（滬：６０１８５７）挫３﹒３％，中國石化（滬：６０００２８）跌

１﹒２％；煤炭股同挫，晉控煤業（滬：６０１００１）、山煤國際（滬：６００５４６）跌停

，中煤能源（滬：６０１８９８）跌７﹒６％，兗礦能源（滬：６００１８８）跌７﹒２％。

生豬價格上漲勢頭兇猛，恐帶動內地下半年通脹數字急增，影響人行貨幣政策。國家發改委

昨日表示，正研究啟動投放中央豬肉儲備，並將與大連商品交易所緊密合作，加強現貨期貨市場

聯動監管。生豬主力期貨價格挫４﹒７％，養豬股連續第二日回落，京基智農

（深：００００４８）瀉５﹒５％，廣弘控股（深：０００５２９）跌４﹒５％，唐人神

（深：００２５６７）跌４﹒４％，新五豐（滬：６００９７５）跌３﹒８％，天邦食品

（深：００２１２４）跌３﹒７％，牧原股份（深：００２７１４）走低３﹒６％。



＊晶片股憧憬利好，金融股心情差＊



據外電引述知情人士透露，華盛頓已向荷蘭施壓，要求其禁止晶片設備製造商ＡＳＭＬ向中

國出售生產晶片所需的主流技術，同時美國官員也在向日本施壓，要求停止向中國晶片製造商交

付相同技術。美國「扼喉嚨」料促中國加大投資半導體產業，相關股反而急升，概倫電子

（滬：６８８２０６）飆兩成漲停，拓荊科技（滬：６８８０７２）漲１５﹒９％，盛美上海

（滬：６８８０８２）升１１﹒２％，艾比森（深：３００３８９）升９﹒６％，北方華創

（深：００２３７１）升７﹒１％，樂鑫科技（滬：６８８０１８）升６﹒３％。

受多重利淡消息影響，金融股受壓。銀行板塊方面，招商銀行（滬：６０００３６）挫

２﹒９％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌０﹒６％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌

０﹒５％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）、中國

銀行（滬：６０１９８８）軟０﹒３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４４２３﹒９７ －１﹒４６

上證綜合指數 ３３５５﹒３５ －１﹒４３ ４８７４﹒７５

深證綜合指數 ２２０７﹒２０ －１﹒１５ ５９９１﹒７２

上證Ｂ股指數 ３０５﹒５８ －１﹒５１ ２﹒００

深證Ｂ股指數 １２０４﹒０３ －０﹒４３ ０﹒９６

上證１８０指數 ９２４９﹒３０ －１﹒６７

上證３８０指數 ６１００﹒４４ －１﹒１０

深證成份指數 １２８１１﹒３３ －１﹒２５

中小創新指數 ２４０５﹒５５ －１﹒１０

深圳創業板指數 ２８０２﹒７２ －０﹒７９

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