《經濟通通訊社６日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒４７％，報９２６８﹒７６點，上證

３８０指數半日跌１﹒１８％，報６０９５﹒６８點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４４﹒６６億元，賣盤超買盤，

淨流出２４﹒６６億元。

上海封控措施才降級不久，便因疫情反彈而再啟強檢。上海市決定開展「３天２檢」的全員

核酸篩查。上海作為全中國最繁忙的港口城市，封控措施升級料對本已擠塞的供應鏈帶來影響，

上港集團（滬：６０００１８）跌逾３％；航運股亦受挫，中遠海能（滬：６０００２６）瀉

９﹒７％，招商南油（滬：６０１９７５）插水９﹒２％，中遠海控（滬：６０１９１９）跌

２﹒５％，招商輪船（滬：６０１８７２）挫２﹒１％。

美國繼續遏制中國科技崛起。據外電引述知情人士透露，華盛頓已向荷蘭施壓，要求其禁止

芯片設備製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）向中國出售生產全球大量芯片所需的主流技術。惟Ａ場半

導體股今早全線走高，華潤微（滬：６８８３９６）飆３﹒７％，斯達半導

（滬：６０３２９０）抽升３﹒１％。

美國能源信息署（ＥＩＡ）最新數據顯示，上周伊利諾伊盆地煤炭現貨價格飆升每短噸

１９０﹒２５美元，阿巴拉契亞中部煤價也躍升至每短噸１６８﹒０５美元，創２００５年以來

的最高紀錄。煤炭板塊上日拉漲，今早則見顯著回調，其中晉控煤業（滬：６０１００１）、山

煤國際（滬：６００５４６）跌停。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

