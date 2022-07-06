《經濟通通訊社６日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒４７％，報９２６８﹒７６點，上證
３８０指數半日跌１﹒１８％，報６０９５﹒６８點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４４﹒６６億元，賣盤超買盤，
淨流出２４﹒６６億元。
上海封控措施才降級不久，便因疫情反彈而再啟強檢。上海市決定開展「３天２檢」的全員
核酸篩查。上海作為全中國最繁忙的港口城市，封控措施升級料對本已擠塞的供應鏈帶來影響，
上港集團（滬：６０００１８）跌逾３％；航運股亦受挫，中遠海能（滬：６０００２６）瀉
９﹒７％，招商南油（滬：６０１９７５）插水９﹒２％，中遠海控（滬：６０１９１９）跌
２﹒５％，招商輪船（滬：６０１８７２）挫２﹒１％。
美國繼續遏制中國科技崛起。據外電引述知情人士透露，華盛頓已向荷蘭施壓，要求其禁止
芯片設備製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）向中國出售生產全球大量芯片所需的主流技術。惟Ａ場半
導體股今早全線走高，華潤微（滬：６８８３９６）飆３﹒７％，斯達半導
（滬：６０３２９０）抽升３﹒１％。
美國能源信息署（ＥＩＡ）最新數據顯示，上周伊利諾伊盆地煤炭現貨價格飆升每短噸
１９０﹒２５美元，阿巴拉契亞中部煤價也躍升至每短噸１６８﹒０５美元，創２００５年以來
的最高紀錄。煤炭板塊上日拉漲，今早則見顯著回調，其中晉控煤業（滬：６０１００１）、山
煤國際（滬：６００５４６）跌停。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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