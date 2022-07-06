《經濟通通訊社６日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒６７％，報９２４９﹒３點，上證

３８０指數收跌１﹒１％，報６１００﹒４４點。

美國能源信息署（ＥＩＡ）最新數據顯示，上周伊利諾伊盆地煤炭現貨價格飆升每短噸

１９０﹒２５美元，阿巴拉契亞中部煤價也躍升至每短噸１６８﹒０５美元，創２００５年以來

的最高紀錄。煤炭板塊上日拉漲，今日則見顯著回調，其中晉控煤業（滬：６０１００１）、山

煤國際（滬：６００５４６）跌停。

上海封控措施才降級不久，便因疫情反彈而再啟強檢。上海市決定開展「３天２檢」的全員

核酸篩查。上海作為全中國最繁忙的港口城市，封控措施升級料對本已擠塞的供應鏈帶來影響，

航運股受挫，中遠海能（滬：６０００２６）、招商南油（滬：６０１９７５）跌停，招商輪船

（滬：６０１８７２）挫４﹒４％。

市場觀望聯儲局６月會議紀錄及美國６月就業報告，投資者擔心全球央行採取激進的措施遏

止通脹，可能導致經濟衰退，紐約期油價格下挫８％，跌穿每桶１００美元心理關口，為５月

１１日以來首次。石油股走低，藍焰控股（深：０００９６８）挫近８％，潛能恒信

（深：３００１９１）跌３﹒９％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

