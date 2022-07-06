《經濟通通訊社６日專訊》深證成指半日跌１﹒０８％，報１２８３２﹒４４點，深證中小

創新指數半日跌１﹒１３％，報２４０４﹒９９點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１８﹒１６億元，用１﹒８４億

元或０﹒４％。

內地昨日新增新冠本土陽性個案回升至３５３宗，新增個案中，安徽和江蘇分別為２２２宗

和６５宗，兩地佔全國總數約八成。旅遊板塊再度走低，麗江股份（深：００２０３３）跌

５﹒３％，西域旅遊（深：３００８５９）跌４﹒９％，張家界（深：０００４３０）跌

４﹒６％，西安旅遊（深：０００６１０）跌超４％。

國家發改委昨日表示，正研究啟動投放中央豬肉儲備，並指導地方適時聯動投放儲備，形成

調控合力，同時國家發改委價格司將與大連商品交易所緊密合作，加強現貨期貨市場聯動監管。

養豬股連續第二日回落，京基智農（深：００００４８）瀉５﹒７％，廣弘控股

（深：０００５２９）跌４﹒２％。

市場觀望聯儲局６月會議紀錄及美國６月就業報告，投資者擔心全球央行採取激進的措施遏

止通脹，可能導致經濟衰退，紐約期油價格下挫８％，跌穿每桶１００美元心理關口，為５月

１１日以來首次。石油股走低，藍焰控股（深：０００９６８）挫近８％，潛能恒信

（深：３００１９１）跌３﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

