《經濟通通訊社６日專訊》深證成指今日收跌１﹒２５％，報１２８１１﹒３３點，深證中

小創新指數收跌１﹒１％，報２４０５﹒５５點。

深圳市出台內地首部智能網聯汽車管理法規，無人駕駛可在劃定區域路段行駛。相關概念股

拉升，路暢科技（深：００２８１３）漲停，中原內配（深：００２４４８）升５﹒２％，亞太

股份（深：００２２８４）升４﹒１％，銳明技術（深：００２９７０）升３﹒４％。

內地昨日新增新冠本土陽性個案回升至３５３宗，新增個案中，安徽和江蘇分別為２２２宗

和６５宗，兩地佔全國總數約八成。旅遊板塊再度走低，麗江股份（深：００２０３３）跌

４﹒１％，西域旅遊（深：３００８５９）跌５﹒２％，張家界（深：０００４３０）跌

５﹒１％，西安旅遊（深：０００６１０）跌４﹒２％。

國家發改委昨日表示，正研究啟動投放中央豬肉儲備，並指導地方適時聯動投放儲備，形成

調控合力，同時國家發改委價格司將與大連商品交易所緊密合作，加強現貨期貨市場聯動監管。

養豬股連續第二日回落，京基智農（深：００００４８）瀉５﹒５％，廣弘控股

（深：０００５２９）跌４﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

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