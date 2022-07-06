《經濟通通訊社６日專訊》市場觀望聯儲局６月會議紀錄及美國６月就業報告，投資者擔心

全球央行採取激進的措施遏止通脹，可能導致經濟衰退，紐約期油價格下挫８％，跌穿每桶

１００美元心理關口，為５月１１日以來首次。布蘭特期油大挫９﹒５％或１０﹒７３美元，收

報每桶１０２﹒７７美元。另外，汽油期貨亦跌９﹒７％報３﹒３２９美元，創４月以來最低收

盤價。

摩根士丹利警告，美國經濟放緩程度將比預期嚴重。高盛預計，美國經濟明年陷入衰退機會

為３０％，未來兩年則有一半機會出現衰退。

Ａ場油股全線挫，廣匯能源（滬：６００２５６）瀉６﹒８％，中海油

（滬：６００９３８）挫６﹒７％，中海油服（滬：６０１８０８）急跌４﹒４％，中石油

（滬：６０１８５７）跌３﹒７％，恒力石化（滬：６００３４６）跌１﹒７％，石化油服

（滬：６００８７１）跌１﹒６％，海油工程（滬：６００５８３）跌１﹒４％，上海石化

（滬：６００６８８）跌１﹒３％，中國石化（滬：６０００２８）跌１﹒２％，海油發展

（滬：６００９６８）微跌１﹒２％。（ｊｔ）

