《經濟通通訊社６日專訊》美國繼續遏制中國科技崛起。據外電引述知情人士透露，華盛頓

已向荷蘭施壓，要求其禁止芯片設備製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）向中國出售生產全球大量芯片

所需的主流技術。另外，美國官員也在向日本施壓，要求停止向中國芯片製造商交付相同技術。

日本的尼康（Ｎｉｋｏｎ）在這一領域是ＡＳＭＬ的競爭對手。

報道指，美國官員正在遊說荷蘭當局禁止ＡＳＭＬ出售一些舊款的深紫外線光刻機

（ＤＵＶ）。這些機器比先進技術落後了一代，但仍然是製造汽車、手機、電腦乃至機器人所需

的某些非先進芯片的最常用設備。

惟Ａ場半導體股愈打愈強，今早全線走高，北方華創（深：００２３７１）漲停，華潤微

（滬：６８８３９６）飆６﹒２％，斯達半導（滬：６０３２９０）抽升６﹒２％，聖邦股份

（深：３００６６１）升５﹒３％，韋爾股份（滬：６０３５０１）升４﹒３％，兆易創新

（滬：６０３９８６）升３﹒３％，士蘭微（滬：６００４６０）升３﹒２％，瀾起科技

（滬：６８８００８）升２﹒７％，三安光電（滬：６００７０３）升２％。



＊中芯、華虹半導體等或受禁令打擊＊



華盛頓提議的禁售將使現有向中國出售最先進系統的限制範圍進一步擴大，打擊中國要成為

全球芯片生產大國的計劃。如果荷蘭政府同意，目前禁止發往中國的芯片製造設備範圍和類別將

大幅擴寬，從而可能令中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）和華虹半導體

（０１３４７）等芯片製造商受到沉重打擊。

中芯暫未對禁令傳聞作出回應。另據《科創板日報》引述中芯相關人士稱，消費類產品需求

從去年底開始已有疲軟勢態，且在公司營收佔比中亦有所下降。但從絕對金額來看，同比仍略有

提升。

中芯國際Ａ股微升０﹒３％。（ｊｔ）

