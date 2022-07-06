《經濟通通訊社６日專訊》據《財新》報道，河南省財政廳、河南省地方金融監督管理局聯

合下發工作函，稱該省個別融資平台公司向個人投資者發售非標債務融資產品，涉嫌違規舉債和

非法集資問題，省政府領導要求「嚴肅核查處理，堅決遏制蔓延」。

工作函指，有融資平台公司以應收帳款權益轉讓掛牌的形式，向地方金融資產類交易場所及

信用資產登記備案中心登記融資產品，並以８﹒５％－１０％的年收益公開發售。函件批評，這

些城投公司涉嫌違規舉借地方政府債務和非法集資等問題，嚴重干擾正常經濟、金融秩序，極易

引發社會不穩定和社會治安問題。

城投公司全稱為城市建設投資公司，是全國各大城市政府投資融資平台，屬事業單位或者國

企性質，通過發行企業債、中期票據等融資工具，為地方重點項目和基礎設施建設提供資金，公

司本身不以營利為目的。不過城投公司一直被批評成為地方政府的「印鈔機」，其積累的隱性債

務主要靠地方政府出售土地收入來償還，但隨著經濟發展增長放緩，加上多地樓市不景，城投債

的風險問題愈來愈受外界關注。

當局要求各省轄市財政局匯總本地區融資平台公司非法集資和違規融資自查自糾報告，並報

送省財政廳，涉及相關問題線索的省轄市，應同時報送相關問題線索核實及整改情況，包括但不

限於融資資金來源情況、資金使用情況、是否存在違規問題及相關整改問責情況等。（ｅｙ）

