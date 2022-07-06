《經濟通通訊社６日專訊》盾安環境（深：００２０１１）５日收到監管關注函，針對此前

披露的公司將先行清償原本應由格力電器（深：０００６５１）承諾兜底擔保債務的相關事項，

深交所要求盾安環境說明先行代償的原因，說明格力電器延遲承擔擔保債務責任的理由是否成立

，以及格力電器是否構成控股股東非經營性資金佔用三大問題。

去年１１月，格力電器通過收購股權及參與定增成為盾安環境的控股股東。除了格力電器出

於提高空調上游核心零部件競爭力和保證供應鏈穩定性等考慮外，這一股權變動同時也是化解盾

安控股流動性事項整體工作安排中的組成部分。

盾安控股的流動性問題可以追溯到２０１８年９月，彼時，盾安控股為了得到銀團貸款，將

所持盾安環境２９﹒４８％的股權進行了質押，格力電器將這部分股權收入囊中後，股權轉讓款

因此被用於償還銀團貸款。而作為原盾安控股的子公司，盾安環境此前為盾安控股提供了關聯擔

保，截至融資（貸款）到期日，關聯擔保本金和利息合計６﹒６６億元（人民幣．下同）。據格

力電器和盾安控股等各方約定，對這部分債務擔保，格力電器和盾安控股將各承擔一半兜底責任

。

據７月４日的公告，盾安環境暫時替格力電器承擔了這一半的債務清償責任，原因在於格力

電器與盾安控股、紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）方面尚未就盾安控股所持有的

公司９﹒７１％股份的轉讓事宜達成一致意見。



＊格力集團財務公司擬向盾安環境提供借款＊



另一方面，同花順ｉＦｉｎＤ數據顯示，盾安環境２０２１年經營現金流入５﹒１８億元，

截至今年一季度末，帳面貨幣資金餘額約７﹒４３億元，此番清償債務的３﹒３億元佔到了盾安

環境全年經營現金流的６３﹒７％，佔一季度末貨幣資金餘額的４４％，對於上市公司而言不是

一筆小數目。

不過，格力電器也不是完全對替自己承擔了３﹒３億元債務的盾安環境不管不顧。公告顯示

，格力電器擬通過推進珠海格力集團財務有限責任公司向盾安環境提供借款，並積極參與盾安環

境面向特定對象的非公開發行等方式，為公司發展提供充足的資金支持。



＊登票據交易所「老賴」名單，格力電器稱已經按期兌付票款＊



不過，格力電器提到的財務公司借款能否順利實施需要打上一個問號。７月５日，上海票據

交易所披露了截至２０２２年６月３０日的持續逾期名單，格力財務公司赫然在列。據悉，這份

名單中的單位是２０２２年１月１日至２０２２年６月３０日出現３次以上付款逾期，且截至

２０２２年６月３０日有逾期餘額或２０２２年６月當月出現付款逾期。

格力電器公關部人士最新向內媒回應表示，在和財務部門溝通後了解到，珠海格力集團財務

有限責任公司已按期兌付票款，不存在信用風險，對於為何被上票所記錄在持續逾期名單中，該

人士並未透露原因。

格力電器早盤高開低走，現跌約１％，報３２﹒８３元。盾安環境則逆市造好，現揚

２﹒４％，報１２﹒５８元。（ｗｌ）

