《經濟通通訊社６日專訊》土耳其當地媒體５日報道，位於該國西北部的埃斯基謝希爾省發

現大量稀土資源，稱其儲存量可滿足全球１０００年的需求。報道指，該省發現的礦床約含

６﹒９４億噸稀土元素儲量，僅次於中國的８億噸，加工後或可為土耳其帶來數十億美元收入。

值得關注的是，中國目前掌握全球８０％稀土元素供應，成為對抗西方國家及日本等國的戰略籌

碼，若然土耳其確實發現大量稀土資源，將足以影響全球政經格局。針對上述消息，中國稀土上

市公司盛和資源（滬：６００３９２）今日在其官微發布文章稱，地質專家綜合分析認為，在土

耳其境內的Ｂｅｙｌｉｋｏｖａ地區發現６﹒９４億噸稀土的網絡信息推測傳播有誤：６﹒９４

億噸應該是礦石量，而不是稀土氧化物（ＲＥＯ）量。

文章指，公布發現的６﹒９４億噸稀土礦就在土耳其中西部Ｅｓｋｉｓｅｈｉｒ省的

Ｂｅｙｌｉｋｏｖａ鎮，該礦為螢石、重晶石伴生型稀土礦，而在Ｂｅｙｌｉｋｏｖａ鎮的

Ｋｉｚｉｌｃａｏｒｅｎ村，公開資料顯示其有一個伴生螢石、重晶石和釷的稀土礦

Ｋｉｚｉｌｃａｏｒｅｎ。目前，全球稀土（ＲＥＯ）產量約２８萬噸，將來

Ｋｉｚｉｌｃａｏｒｅｎ每年產１萬噸ＲＥＯ，對全球稀土市場影響不大。同時，綜合地質資料

表明，該礦是一個輕稀土礦床（Ｌａ＋Ｃｅ佔比達到８０﹒６５％），關鍵元素Ｐｒ＋Ｎｄ＋

Ｔｂ＋Ｄｙ佔比僅僅１６﹒１６％，對未來全球稀土競爭影響有限。



＊中國稀土已知存儲量問鼎世界，美澳擬減少依賴＊



根據美國地質調查局２０２２年１月發布的報告，以稀土氧化物ＲＥＯ計，世界稀土已知總

儲量為１﹒２億噸，其中中國儲量為４４００萬噸，排名第一。從開採量而言，去年全球稀土開

採量為２８萬噸，中國開採量為１６﹒８萬噸。為減少依賴中國稀土，美國參議員今年１月提案

，要求美國國防部建立稀土戰略儲備，並要求貿易代表署與商務部調查中國在稀土市場的不公平

貿易行為。澳洲媒體３月亦報道，澳洲政府也將投入２﹒４億澳元（約１﹒６億美元），補助相

關業者推動澳洲當地稀土產業，以打破中國主導全球關鍵礦物供應的局面。

Ａ場稀土概念今日走勢分化，橫店東磁（深：００２０５６）、焦作萬方

（深：０００６１２）挫逾半成，廈門鎢業（滬：６００５４９）、京運通

（滬：６０１９０８）大跌逾４％，盛和資源軟１﹒４％；不過，三川智慧

（深：３０００６６）仍飆７﹒１％，立中集團（深：３００４２８）亦大漲５％。（ｗｌ）

