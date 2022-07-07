《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》商務部等１７部門聯手發布通知，提出搞活

汽車流通、擴大汽車消費若干措施。其中提到，研究免徵新能源汽車車輛購置稅政策到期後延期

問題，深入開展新能源汽車下鄉活動，積極支持充電設施建設等。鼓勵金融機構在依法合規、風

險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限，加大汽車消費信貸支持。加快活躍

二手車市場、促進汽車更新消費、推動汽車平行進口持續健康發展、優化汽車使用環境、豐富汽

車金融服務。



＊各地區嚴格落實全面取消二手車限遷政策＊



《商務部等１７部門關於搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》提出，支持二手車流

通規模化發展，各地區嚴格落實全面取消二手車限遷政策，自２０２２年８月１日起，在全國範

圍（含國家明確的大氣污染防治重點區域）取消對符合國五排放標準的小型非營運二手車的遷入

限制，促進二手車自由流通和企業跨區域經營。

自２０２３年１月１日起，對自然人在一個自然年度內出售持有時間少於１年的二手車達到

３輛及以上的，汽車銷售企業、二手車交易市場、拍賣企業等不得為其開具二手車銷售統一髮票

，不予辦理交易登記手續，有關部門按規定處理。

明確汽車銷售企業應當按照國家統一的會計制度，將購進並用於銷售的二手車按照「庫存商

品」科目進行會計覈算。自２０２２年１０月１日起，已備案汽車銷售企業申請辦理小型非營運

二手車轉移登記時，公安機關實行單獨簽注管理，核發臨時號牌。對汽車限購城市，明確汽車銷

售企業購入並用於銷售的二手車不佔用號牌指標。

積極支持充電設施建設，加快推進居住社區、停車場、加油站、高速公路服務區、客貨運樞

紐等充電設施建設，引導充電樁運營企業適當下調充電服務費。

