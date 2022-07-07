《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》商務部副部長盛秋平在國新辦吹風會表示，

今年以來，受疫情多點散發等因素影響，中國汽車市場承壓加大，汽車消費下滑明顯，特別是４

－５月降幅較大，形勢較為嚴峻。相信隨著疫情得到有效控制和各項政策措施發力見效，汽車消

費將持續回穩復甦，下半年汽車消費有望實現較快增長，為穩定宏觀經濟大盤發揮積極作用。

這次經國務院同意，商務部會同１６部門出台搞活汽車流通、擴大汽車消費的政策措施，一

是對國務院《扎實穩住經濟的一籃子政策措施》中穩定增加汽車消費相關政策措施的細化落實。

二是針對新能源汽車市場存在地方保護、車輛充電不夠便利，二手車市場「小散弱」、交易登記

有待優化等問題，提出更多針對性強、務實管用的有力舉措，力求通過政策靠前發力、適當加力

，進一步促進汽車市場潛力釋放。

他指出，中國汽車保有量已超過３億輛，位居全球第一。汽車保有量到達一定程度後，二手

車市場就開始放量，２０２１年，中國二手車交易量達１７５９萬輛，不到汽車保有總量的６％

，遠低於國際成熟汽車市場比例，二手車跨區域限遷、商品屬性不明確、經銷業務受限多等問題

，嚴重阻礙了二手車市場的發展。

他並指，２０２１年全國汽車類商品零售額達４﹒４萬億元人民幣，佔社會消費品零售總額

的９﹒９％，是消費市場的重要支撐。

