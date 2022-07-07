《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》工信部裝備工業一司負責人郭守剛在國新辦

吹風會表示，今年以來，受疫情多點散發等因素影響，汽車產業發展受到衝擊。支持新能源汽車

購買使用是穩定和擴大汽車消費、保障產業平穩運行的有效途徑。工信部會同相關部門進一步擴

大新能源汽車推廣規模，為促進汽車消費、穩定經濟大盤作出積極貢獻。

郭守剛指出，加強行業運行監測研判，做好汽車芯片和上游原材料保供穩價工作，全力保障

產業鏈供應鏈暢通穩定。落實國務院穩定增加汽車等大宗消費要求，鼓勵有條件的地方出台有含

金量的促消費政策。抓緊研究明確新能源汽車車購稅優惠延續等支持政策，優化「雙積分」管理

辦法，做好與補貼退坡的有效銜接。開展好新一輪新能源汽車下鄉活動，組織實施公共領域全面

電動化城市試點，加快充換電設施建設，推動實現信息共享、統一結算。

新能源汽車市場地方保護問題，《反壟斷法》規定不得對外地商品設定歧視性措施，《若干

措施》也提出不得設定本地車型備案目錄和不合理車輛參數指標。前期已經聯合相關部門針對地

方保護問題開展了專項督查，後續將加強對地方政策措施的監督核查，推動建設高效規範、公平

競爭、統一開放的全國大市場。

