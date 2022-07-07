《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示

，今年以來，中國外貿頂住國內外多重壓力，總體實現穩定運行。１－５月，以人民幣計，進出

口同比增長８﹒３％，預計６月仍將維持較高增長。



＊下半年貿易增長前景不容樂觀＊



束珏婷表示，從近期對部分地方、行業和企業的調研情況看，下半年中國外貿發展面臨的不

確定不穩定因素增多，形勢依然複雜嚴峻。從外需看，受地緣政治衝突、部分發達經濟體加快收

緊貨幣政策等影響，全球經濟增速恐放緩，貿易增長前景不容樂觀。從國內看，下半年外貿基數

明顯抬高，企業綜合成本仍在高位，接訂單拓市場仍有難度。

與此同時，全年外貿實現保穩提質仍具備諸多有利條件。一是中國外貿產業基礎雄厚，長期

向好的基本面沒有改變。二是各項穩外貿政策將持續落地見效。各地進一步統籌疫情防控和經濟

社會發展，不斷優化細化政策措施，激發外貿產業韌性和活力。三是新能源等行業增長勢頭良好

，下半年有望繼續貢獻增量。



＊幫助企業降低綜合成本，用好出口信用保險工具＊



下一步，商務部將會同各地方、各相關部門落實好穩外貿政策措施，繼續支持企業用足用好

相關政策措施，幫助廣大外貿企業穩定健康發展。具體來說，一是幫助企業降低綜合成本，用好

出口信用保險工具，提高接單和履約能力。二是支持企業積極參加各類展會，鞏固傳統市場和既

有客戶，積極開拓新市場。三是鼓勵企業不斷提升創新能力，主動適應境外消費者需求變化，推

動外貿提質升級。

