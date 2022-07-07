《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示

，今年１－５月，中國服務貿易繼續保持平穩增長。服務進出口總額２３６５３﹒６億元（人民

幣．下同），同比增長２２％；其中服務出口１１５１７﹒９億元，增長２６﹒３％；進口

１２１３５﹒７億元，增長１８﹒２％。服務出口增幅大於進口８﹒１個百分點，帶動服務貿易

逆差下降４６％至６１７﹒８億元。５月當月，中國服務進出口總額４５６２﹒８億元，同比增

長２２﹒２％。主要呈現以下特點：

一是知識密集型服務貿易穩定增長。１－５月，知識密集型服務進出口９８８６﹒７億元，

增長１０％。其中，知識密集型服務出口５６０２﹒４億元，增長１３﹒６％；出口增長較快的

領域是電信計算機和信息服務、其他商業服務，分別增長１８﹒５％、１３﹒２％。知識密集型

服務進口４２８４﹒３億元，增長５﹒６％；進口增長較快的領域是保險服務，增速達

７４﹒２％。

二是旅行服務進出口有所恢復。１－５月，中國旅行服務進出口３３０８﹒４億元，增長

７﹒７％。剔除旅行服務，１－５月中國服務進出口增長２４﹒７％，其中出口增長２８﹒１％

，進口增長２０﹒８％；與２０１９年同期相比，服務進出口增長４９％，其中出口增長

６５﹒２％，進口增長３２﹒８％。

