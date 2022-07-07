《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》北京市發改委發布，北京市８部門聯合印發

《關於助企紓困促進消費加快恢復的具體措施》，共推出２７條促消費措施。包括：開展新能源

汽車促銷活動。對於報廢或向京外轉出本市註冊登記在本人名下１年以上的乘用車，在北京市汽

車銷售企業購買新能源乘用新車，並在本市上牌的個人消費者給予不超過１萬元（人民幣．下同

）╱台補貼，補貼資金通過第三方平台進行申領；鼓勵報廢或轉出燃油乘用車並購買新能源乘用

新車，鼓勵本地汽車生產和銷售企業參與促銷活動，活動時間為２０２２年６月至１２月底。研

究取消延期使用部分小客車指標的有關政策，結合疫情變化情況適時出台。鼓勵汽車經銷商加大

貨源投放北京市場。



＊發放１億元餐飲消費券，推動餐飲市場有序復甦＊



《措施》提出，壯大數字消費。６－１０月，繼續廣泛開展綠色節能消費活動，新增一批綠

色節能消費券參與企業，新納一批適用電子類商品型號。鼓勵企業舉辦以舊換新活動，對綠色智

能家電、節能產品、綠色電子產品等開展回收、補貼等讓利促銷。引導電信企業持續開展辦公和

家用網絡提速降費，持續擴大千兆光網覆蓋範圍，將中小微企業寬帶和專線平均資費再降１０％

。在消費類門店等公共場所推廣加裝皮基站和寬帶擴容，提升手機信號覆蓋率，預計增強點位達

到５萬個。７月起，通過線上線下等多種方式，發放１億元餐飲消費券，推動餐飲市場有序復甦

。引導平台發放便利店、美容美髮等消費券，提高生活服務行業「觸網」率，激發社區商業活力

。

《措施》還針對擴大服務消費、提升家裝家居消費、加快消費提質升級等方面推出相應舉措

。６月下旬至８月中旬，組織開展京郊休閒游活動，發放旅遊住宿消費券，鼓勵市民京郊錯峰休

閒度假，促進京郊旅遊休閒消費。８月舉辦「８﹒８北京體育消費節」活動，組織體育和運動品

牌企業發放優惠券１０萬張，體育場館發放免費體驗券２萬張，豐富大眾體育消費。推動保障性

住房「拎包入住」。公共租賃住房、保障性租賃住房、共有產權住房、安置房全面實施全裝修成

品交房，根據使用需求，配置必要的電器、傢具等設備設施，鼓勵本市企業積極參與開展全屋智

能家居試點。實施２０２２年北京消費季支持政策，每個季度對符合條件的城市商業綜合體給予

最高４０萬元資金支持，對汽車、通訊器材、服裝服飾、黃金珠寶、化妝品等實體零售企業給予

最高５０萬元資金支持，對餐飲企業給予最高２５萬元資金支持。



＊小微企業銀行貸款擔保，按０﹒５％費率收取擔保費＊



加大金融支持力度方面，《措施》指出，對受疫情影響較大的服務業小微企業２０２２年新

申請的銀行貸款，由政府融資性擔保機構提供擔保的、按０﹒５％的費率收取擔保費，公開全市

政府融資性擔保機構名錄及聯繫方式，方便企業接洽。對於符合條件的餐飲、零售、旅遊、民航

、公路鐵路運輸行業中小微企業，２０２２年在貸款服務中心現場或首都之窗「獲得信貸一件事

」平台登記、簽訂合同並放款的首貸貼息比例從２０％提高到４０％。

