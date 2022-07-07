《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上海財經大學高等研究院昨日發布《

２０２２中國宏觀經濟形勢分析與預測年中報告》。報告測算，在基準情景下，２０２２年全年

中國實際ＧＤＰ增速約為４﹒３％，ＣＰＩ增長２﹒１％，ＰＰＩ增長６﹒４％，ＧＤＰ平減指

數增長３﹒４％，消費增長１﹒８％，投資增長６﹒２％，出口增長９﹒５％，進口增長

５﹒７％，人民幣兌美元匯率將在６﹒８附近寬幅雙向波動。

上海財經大學中國宏觀經濟形勢分析與預測課題組首席專家黃曉東指出，２０２２年以來，

在地緣政治衝突加劇、全球滯脹風險上升、新冠疫情反復等國際國內複雜局面下，中國經濟所面

臨的風險和不確定性加大，使得上半年宏觀經濟暫時偏離正常增長軌跡，出現房地產企業償債壓

力加大、中小企業經營困難、地方政府債務規模攀升、金融機構風險敞口有所擴大、產業鏈供應

鏈紊亂與「內縮外移」、疫情不時反彈等主要風險，給實現全年經濟發展目標帶來挑戰。

展望下半年，隨著疫情得到有效防控、一籃子刺激政策效果逐步顯現，以及「十四五」規劃

項目全面落地，中國經濟將釋放出巨大的增長潛力，全年經濟增速有望穩定在合理區間。

