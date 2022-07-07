《投資新視野》相對於已發展市場正受到加息、通脹以及供應鏈問題的影響而處於緊縮周期

，中國市場再度吸引投資者的目光。一方面中國經濟不僅在面對高能源及食品價格的環境展現韌

性，如出口表現穩健、基建投資回升以及核心通脹低於全球等等，都提供了樂觀的前景；另一方

面中國在重新開放後可望重回增長軌道，加上政策及監管立場轉趨支持增長，使得中國股票及債

券再度充滿投資潛力。



＊著眼中國股市長遠投資潛力＊



雖然投資中國市場的短期風險因素仍然存在，如清零政策所導致的進一步封鎖措施、備受關

注的房地產及就業數據等等，但就歷史而言中國股市目前的估值相當吸引。舉例來說，具流動性

的大型中國Ａ股的估值相對美國同類型股票出現大幅折讓。

抱持長遠的觀點將幫助投資者較不受短期因素的干擾，就像科技業並非首個受到監管的行業

，政策始終希望推動整體增長。近年中國經濟在經歷各種結構性的轉變之後，增長預期將會放緩

，但更具可持續性。

同時中國的財政及貨幣政策有別於已發展市場，正在為經濟復甦提供支持。對於中國實現自

給自足的目標、內部改革以及經濟升級，都將為２０２２下半年創造有利條件。科技自給自足、

消費增長、能源轉型、持續改革以及經濟重啟等領域都具有顯著的潛力。



＊中國債券具備多項獨特優勢＊



固定收益市場方面，儘管大部分宏觀因素如經濟增長、通脹、國際收支平衡及中美關係的影

響屬中性，但政策支持將提供正面影響。其中中國在岸債券相對全球主要債券市場的實際收益率

較高、過往貨幣及債券價格波動較低，且受惠於國內信貸市場多元及獨特的優勢，加上強勁的基

本因素、吸引的估值以及穩健的供求形勢，使該市場成為焦點。而美元計價的離岸債券的估值對

投資者亦具吸引力。



＊嚴選投資機遇，提高中國長期配置＊



值得注意的是，儘管中國股、債提供豐富的投資機遇，大部分的全球投資組合對中國的持倉

仍然偏低。投資者若看好中國股、債在長期資產配置中所扮演的角色而想增加其配置比重，採取

捕捉市場升跌策略時仍須保持謹慎；反之，選擇性配置才能最大程度把握中國股票和債券的長期

潛力。《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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