《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



１３０家上市公司預告半年成績單

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Ｗｉｎｄ數據顯示，截至昨日１７時，Ａ股共有１３０家上市公司披露２０２２年半年度業績預

告，１０６家預喜，預喜比例達到８１﹒５４％。從行業角度看，光伏、新能源車、半導體產業

鏈上市公司表現較為亮眼。



高頻數據看消費：活力潛力正釋放

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近期，新冠肺炎疫情防控形勢有所好轉，復商復市有序推進，加之各類促消費政策效應顯現，去

旅游、看電影、買車買房的人又多起來了。在高頻數據的「顯微鏡」下，可見各領域消費迎來恢

復性增長。



基本面支撐有力，人民幣匯率韌性凸顯

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近期美元強勢上行，歐元、英鎊深跌，但人民幣匯率走出獨立行情。７月６日美元指數盤中升破

１０７，創近２０年新高，在岸人民幣對美元匯率僅下跌２２個基點。





《上海證券報》



國常會：有序擴大電子證照應用

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國務院總理李克強７月６日主持召開國務院常務會議，部署中央預算執行和其他財政收支審計查

出問題整改工作；確定有序推進電子證照應用的舉措，激發市場主體活力。



中央生態環境保護督察取得顯著成效

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第二輪第六批中央生態環境保護督察已於近日完成督察反饋。生態環境部副部長翟青６日在國新

辦發布會上表示，中央生態環境保護督察取得顯著成效。



二期規則下首份償付能力數據出爐

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銀保監日前召開償付能力監管委員會第十五次工作會議。會議指出，今年一季度末，納入會議審

議的１８０家保險公司平均綜合償付能力充足率為２２４﹒２％，平均核心償付能力充足率為

１５０％。





《證券時報》



推進數字政府建設，有序擴大電子證照應用

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國務院總理李克強６日主持召開國務院常務會議，部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問

題整改工作；確定有序推進電子證照應用的舉措，激發市場主體活力。



衰退邏輯引發大宗暴跌

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世界多國經濟下行壓力下，市場邏輯開始從對供應緊缺的擔憂，轉向對需求不及預期的預判，國

際大宗商品價格近月來持續表現疲軟。北京時間７月５日夜間，以國際原油為代表的大宗商品價

格全線暴跌。



生豬惜售擾動市場供給

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６月中旬以來，豬價幾乎每日一漲，７月６日外三元生豬價格較３月低點近乎翻番，低迷了快一

年的生豬養殖行業似乎迎來上行轉折。在這一輪豬周期當中，「二師兄」能否再度攀上「豬峰」

？（ｌｃ）

