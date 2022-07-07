《經濟通通訊社７日專訊》華泰證券最新分析７月大盤走勢指出，當下市場總體處於「市場

底」向「盈利底」過渡階段，下半年開始至中報數據披露前市場可能會維持震盪格局。

分析指，４月末反彈至今的龍頭行業汽車已經擁擠，換手率和短期動量已經達到過去五年高

位。龍頭板塊的擁擠，意味本輪情緒修復帶動的成長股反彈已經觸及到局部高位，後續繼續上漲

的空間也逐漸壓縮。在成長承壓的條件下，大盤繼續維持五六月份表現的難度較大。

報告預計，市場「盈利底」在今年Ｑ４或是在明年Ｑ１左右。當下的市場尚未完全具備戴維

斯雙擊的反轉條件，後續還需進一步確認企業生產修復情況，從反彈到反轉的切換需基本面配合

。

分析認為，成長方向長期利好的宏觀背景仍在，特別是其中景氣度較高的電新產業鏈以及國

防軍工等方向。成長方向本輪反彈也更多是交易情緒修復的因素，只是現在盈利底部尚未出現，

而且部分成長行業交易過於擁擠，需配合基本面數據的改善進一步獲上漲動力。推薦短期降低在

成長板塊的偏配，在穩增長、消費板塊上適當提高比重，或關注成長板塊內中報預期盈利較為穩

定的行業。（ｄｗ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

