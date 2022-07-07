《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》北京市發展和改革委員會相關負責人表示

，該委批復跨越京冀的軌道交通２２號線（平谷線），這條軌道交通線路進入全面建設階段，預

計２０２５年建成通車，河北省廊坊市三河市、大廠回族自治縣、香河縣（簡稱「北三縣」）將

首次接入北京地鐵網。

負責人介紹，軌道交通２２號線（平谷線）項目西起北京市朝陽區東大橋站，經北京市通州

區、河北省三河市，東至北京市平谷區平谷站，全長約８１﹒２公里，設站２１座。其中，北京

段（含朝陽段、通州段、平谷段）約５１﹒２公里，設站１６座；河北段（三河段）約３０公里

，設站５座。

負責人指出，該條線路設計最高速度地上段為每小時１６０公里、地下段為每小時１２０公

里。線路共有換乘站１２座，未來可與北京軌道交通６號線、１０號線、１４號線、１７號線等

１５條軌道交通線路實現換乘。北三縣至北京市中心城最短時間分別為３２分鐘、５５分鐘，進

入「１小時交通圈」，時空距離進一步拉近。北京城市副中心與河北省北三縣最快９分鐘通達。

此外，線路還將接入北京城市副中心站樞紐，與京唐城際鐵路、北京市郊鐵路新城聯絡線等

鐵路銜接，實現京津冀區域交通與城市交通的快速轉換。

