《經濟通通訊社７日專訊》茅台（滬：６００５１９）近期推出的茅台冰淇淋，官方售價約

６０元（人民幣．下同），卻在電商平台上被炒賣至逾三倍價格。

據內媒報道，茅台冰激淋官方價格為普通裝５９元－６６元╱杯，組合裝７６４元╱件，每

件１２杯，６４元╱杯。在各大電商平台的價格目前已經被炒至每杯１２０多元－２５０多元。

貴州茅台的一位客服人員稱，公司已經注意到上述問題，暫時還沒有辦法解決。（ｄｗ）

