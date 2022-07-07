《經濟通通訊社７日專訊》茅台（滬：６００５１９）近期推出的茅台冰淇淋，官方售價約
６０元（人民幣．下同），卻在電商平台上被炒賣至逾三倍價格。
據內媒報道，茅台冰激淋官方價格為普通裝５９元－６６元╱杯，組合裝７６４元╱件，每
件１２杯，６４元╱杯。在各大電商平台的價格目前已經被炒至每杯１２０多元－２５０多元。
貴州茅台的一位客服人員稱，公司已經注意到上述問題，暫時還沒有辦法解決。（ｄｗ）
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07/07/2022 16:14
《Ａ股動向》茅台冰淇淋被炒買至官方價三倍，客服稱暫無辦法解決
《經濟通通訊社７日專訊》茅台（滬：６００５１９）近期推出的茅台冰淇淋，官方售價約
６０元（人民幣．下同），卻在電商平台上被炒賣至逾三倍價格。
據內媒報道，茅台冰激淋官方價格為普通裝５９元－６６元╱杯，組合裝７６４元╱件，每
件１２杯，６４元╱杯。在各大電商平台的價格目前已經被炒至每杯１２０多元－２５０多元。
貴州茅台的一位客服人員稱，公司已經注意到上述問題，暫時還沒有辦法解決。（ｄｗ）
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