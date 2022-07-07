《經濟通通訊社７日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃表示，全球都面

對通脹高企和大幅加息，加上中國經濟增長放慢和俄烏戰事的影響，近期數據顯示，中國和俄羅

斯等大型經濟體第二季經濟都出現收縮，全球經濟衰退的風險正在上升，認為明年的情況會比今

年更加艱難，風險亦更高。

格奧爾基耶娃表示，全球經濟自４月起明顯變得暗淡，直言不排除明年全球經濟衰退的可能

性。她預料，ＩＭＦ本月發表的新修訂經濟預測，會第三度下調今年全球增長預測至約３﹒６％

水平。她認為，金融緊縮政策增添經濟前景的複雜性，但強調控制通脹非常重要，較慢的經濟增

長是必須付出的代價。



＊數據預示中國二季度經濟將出現萎縮＊



愈來愈多的跡象顯示，中國經濟第二季出現了自２０２０年以來的首次萎縮。接受《彭博》

調查的經濟學家普遍預測，中國下周五（１５日）公布的第二季度ＧＤＰ料增長約１﹒５％。然

而，６月份的高頻數據以及４月和５月的表現不佳表明，數十個城市封控的衝擊難消，導致中國

經濟在這段時間出現收縮。

來自其他指標的證據表明，中國經濟持續低迷。根據ＴＳ Ｌｏｍｂａｒｄ分析的交通數據

顯示，今年７月，中國公路上的旅客出行數量大多低於去年同期水平。數據提供商

Ｖａｒｉｆｌｉｇｈｔ的數據顯示，第二季國內航班數量較去年同期下降６２％。

中國房地產信息集團公司的數據顯示，在佔ＧＤＰ約２０％的房地產市場，第二季度房屋銷

售仍處於嚴重下滑狀態。房地產市場在５月份觸底，並停止惡化，但距離實際增長還差很遠。

（ｊｔ）

