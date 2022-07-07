《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行今日再度開展３０億元（人民幣．下同）逆回購操作。

本周以來，人行已連續４天開展７天期３０億元逆回購操作，共淨回籠３７８０億元。專家指出

，當前流動性較為寬鬆，人行在本周逆回購操作不能反映出貨幣政策已經有所轉變，但可能以此

向市場釋放出「控槓桿」信號。隨著經濟形勢的變化，貨幣政策或進入重新觀察和評估階段，政

策傾向的變化還有待觀察。

跨過半年時點後，銀行間市場資金面回歸常態，疊加６月地方債已實現放量發行，市場普遍

認為７月初的流動性壓力較小。但與往常人行在月初採取大額資金回籠或常規的１００億元逆回

購操作不同，人行本周已連續４天開展３０億元逆回購操作，此類逆回購操作的情況近年並不多

見。浙商證券首席經濟學家李超認為，人行公開市場操作的重點「在價不在量」，操作量較小的

核心原因是季初銀行間體系流動性合理充裕，資金缺口和流動性需求本身就不大，並不代表人行

收緊流動性。



＊人行下半年或將首要目標切換為物價穩定＊



在二季度貨幣政策保持較為寬鬆的流動性以及偏低的資金利率後，經濟運行逐漸從疫情衝擊

下走出，市場由此開始擔憂流動性是否將進入拐點。同時，近期豬價攀升使得市場對通脹的預期

開始走高，人行是否會在三季度施策穩定物價也受到熱議。廣發證券首席固收分析師劉郁表示，

在人行投放３０億逆回購之前，６月末銀行間隔夜利率已經出現了一定程度的季節性波動，這與

較高的槓桿資金需求不無關聯。而３０億逆回購操作可以間接「提醒」債市較高的槓桿率。

李超認為，當前貨幣政策仍以穩增長保就業為首要目標，維持穩健略寬鬆的政策基調，核心

仍在寬信用。但隨著經濟回暖、就業市場改善，預計調查失業率數據逐步回落，保就業目標將逐

步退出人行首要目標。下半年人行的首要目標或將由穩增長保就業切換為物價穩定，貨幣政策基

調也將因此轉變。（ｗｌ）

