《經濟通通訊社７日專訊》納斯達克金龍中國指數隔晚大跌４﹒６４％，創下超過三周以來

最大跌幅，失守８０００點大關，滬深股市今早則未明朗，上證綜合指數（滬綜指）僅低開

０﹒０７％，報３３５３﹒１３點，深綜指高開０﹒０６％，創業板指高開０﹒４１％，養豬股

反彈造好，能源股走低。

《彭博》綜合經濟學家意見指，下周公布的中國第二季國內生產總值（ＧＤＰ），預計較上

年同期增長約１﹒５％。不過報道引述第二季房地產、卡車貨運、汽車銷售、奢侈品數據顯示，

中國經濟在第二季料應出現收縮。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃表示，近期數

據顯示，中國和俄羅斯等大型經濟體第二季經濟都出現收縮，全球經濟衰退的風險正在上升。她

預料ＩＭＦ將第三度下調今年全球增長預測至約３﹒６％水平。

疫情持續在內地擴散，昨日（６日）安徽單日新增病例仍過百宗，江蘇逾６０宗，重啟強檢

的上海昨日病例數字急增至５４宗，深圳社區篩查發現２宗。

深圳市政府印發《關於扎實推動經濟穩定增長的若干措施》通知，提出實施「首貸戶」貸款

貼息，鼓勵銀行降低貸款利率，實施「銀行減免＋政府貼息」，對２０２２年６月至１２月從深

圳轄內商業銀行首次獲得貸款的企業，給予２％的貼息補助，單戶企業貼息金額最高２０萬元（

人民幣．下同）。

人民銀行連續第四日逆回購規模維持在３０億元，當日實現淨回籠７７０億元。７月以來人

行連續五個交易日回籠資金，共收水４２８０億元。（ｅｙ）

