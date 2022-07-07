《經濟通通訊社７日專訊》國務院常務會議指出，有關部門的審計結果已於近期公布，要求

各地強化問題整改，管好用好財政性資金，節用裕民，推動宏觀政策落實，穩住經濟大盤，或意

味著地方政府面臨的財政問題進一步緊張。又一促進汽車政策出台，加上豬肉股、能源股拉漲，

Ａ股盤中明確轉升，滬綜指午間升０﹒５１％收市，報３３７２﹒４２點，深成指漲１﹒０３％

，創業板指更漲１﹒５２％。

進入７月，人行連續五個交易日回籠資金，共收水４２８０億元（人民幣．下同），引發貨

幣政策轉向猜想。兩市半日成交６４４６億元，較上日同時段減少５﹒２％。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃表示，近期數據顯示，中國和俄羅斯等大型

經濟體第二季經濟都出現收縮，全球經濟衰退的風險正在上升。外電綜合第二季房地產、卡車貨

運、汽車銷售、奢侈品數據研究，同樣認為中國經濟在第二季很可能出現收縮。



＊汽車消費再打強心針，寧德時代開動＊



在經濟不景、內需不振的擔憂下，內地再出台促進汽車消費政策，商務部等１７部門再發布

鼓勵汽車消費的措施，通知指多部門研究免徵新能源汽車車輛購置稅政策到期後延期問題，開展

新能源汽車下鄉活動，支持充電設施建設等。Ａ場汽車股早段大幅走高，廣汽集團

（滬：６０１２３８）飆６﹒３％，長城汽車（滬：６０１６３３）升４％，長安汽車

（深：０００６２５）升１﹒９％，上汽集團（滬：６００１０４）揚１﹒８％；鋰電池龍頭寧

德時代（深：３００７５０）股價漲４﹒８％，報５４７﹒１７元

另外，深圳再推出扎實推動經濟穩定增長措施，當中包括減免車輛購置稅。



＊豬價韌力還在，養豬股急反彈＊



國家發改委接連出招企圖壓住豬價，官媒更多次強調生豬價格並不具備長期持續上漲基礎，

不過生豬主力期貨價格連跌兩日後今早反漲超過３％，養豬股跟隨走高，傲農生物

（滬：６０３３６３）漲停，天康生物（深：００２１００）漲８﹒６％，天邦食品

（深：００２１２４）升７﹒２％，金新農（深：００２５４８）走高６﹒２％，新五豐

（滬：６００９７５）升６﹒１％，牧原股份（深：００２７１４）升３﹒１％。（ｅｙ）

