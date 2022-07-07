《經濟通通訊社７日專訊》國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署中央預算執行

和財政收支審計整改工作，將審計整改納入國務院大督查，要求各地強化問題整改，確保養老、

醫療、教育、基本住房及社會救助等民生資金規範安全使用，節用裕民，推動宏觀政策落實，穩

住經濟大盤。此外，商務部等１７部門再發布鼓勵擴大汽車消費的措施，刺激汽車產業鏈個股大

幅上揚，滬深股市今早輕微低開後不久明確轉升，新能源汽車股、豬肉股、能源股走強，滬綜指

收升０﹒２７％，報３３６４﹒４點，終止兩連跌，深成指升０﹒９３％，創業板指升

１﹒６８％。

進入７月，人行連續五個交易日回籠資金，共收水４２８０億元（人民幣．下同），引發貨

幣政策轉向猜想。滬深兩市全日成交１０５３０億元，為連續第１１個交易日突破１萬億元，惟

成交較上日減少３％。外資今日通過滬股通、深股通流入５﹒５４億元，結束連續兩日淨流出。



＊多地力推汽車消費，新能源車股飆＊



在經濟不景、內需不振的擔憂下，內地再出台促進汽車消費政策，並明確多部門加快研究免

徵新能源汽車車輛購置稅政策到期後延期問題，開展新能源汽車下鄉活動，支持充電設施建設等

。

各地同步響應國策，山東省公布，為進一步鞏固前期促進汽車、家電消費政策成果，印發繼

續實施促進汽車、家電消費政策的通知，推動山東省消費市場加快回暖。另外，深圳推出扎實推

動經濟穩定增長措施，當中包括減免車輛購置稅。

新能源汽車股大幅走高，廣汽集團（滬：６０１２３８）飆８﹒４％，長城汽車

（滬：６０１６３３）升４﹒８％，長安汽車（深：０００６２５）升８﹒１％；鋰電池龍頭寧

德時代（深：３００７５０）股價漲５﹒４％，報５５０元。



＊內地擴大國際航線，航空股價飛不動＊



內地繼續擴大國際航線復飛的覆蓋面，海南航空宣布，計劃於７月１３日起復航北京－東京

往返直飛國際航線。這是疫情以來海南航空在北京地區復航的首批定期國際客運航線之一。另外

，香港政府宣布，經初步檢視數據和科學分析，認為持續加強為抵港人士進行更頻密的核酸檢測

會更有效阻斷輸入個案，因此決定由即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告。目前正

按機制停飛的航班亦可受惠重飛。

惟消息未有帶動滬深航空股，春秋航空（滬：６０１０２１）仍跌０﹒９％，海航控股

（滬：６００２２１）跌０﹒７％，中國國航（滬：６０１１１１）跌０﹒７％，南方航空

（滬：６０００２９）微跌０﹒２％，華夏航空（深：００２９２８）跟跌０﹒１％，吉祥航空

（滬：６０３８８５）則升１﹒２％，中國東航（滬：６００１１５）升０﹒６％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４４４３﹒４７ ＋０﹒４４

上證綜合指數 ３３６４﹒４０ ＋０﹒２７ ４３８２﹒００

深證綜合指數 ２２２７﹒６６ ＋０﹒９３ ６１４８﹒００

上證Ｂ股指數 ３０６﹒９１ ＋０﹒４４ １﹒３６

深證Ｂ股指數 １２１４﹒５４ ＋０﹒８７ １﹒２１

上證１８０指數 ９２４９﹒３８ ０﹒００

上證３８０指數 ６１３３﹒０４ ＋０﹒５３

深證成份指數 １２９３５﹒８５ ＋０﹒９７

中小創新指數 ２４３９﹒９９ ＋１﹒４３

深圳創業板指數 ２８４９﹒７１ ＋１﹒６８

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