《經濟通通訊社７日專訊》上證１８０指數半日升０﹒３１％，報９２７７﹒７點，上證

３８０指數半日升０﹒７４％，報６１４５﹒６３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１１﹒９９億元，用８﹒０１億

元或１﹒５％。

商務部等１７部門再發布鼓勵汽車消費的措施。通知中指，為了搞活汽車流通、擴大汽車消

費，多部門研究免徵新能源汽車車輛購置稅政策到期後延期問題等。汽車股早段大幅走高，福田

汽車（滬：６００１６６）漲停，金龍汽車（滬：６００６８６）升６﹒９％，小康股份

（滬：６０１１２７）升４﹒９％。

北京市自下周一（７月１１日）起，進入線下培訓機構、圖書館、博物館、電影院、美術館

、文化館、體育場館、健身場所、演出娛樂場所、網吧等人群聚集場所的人員須接種疫苗。惟疫

苗股集體回吐，君實生物（滬：６８８１８０）急跌２﹒２％，昭衍新藥（滬：６０３１２７）

走低０﹒８％。

電力股今早升幅顯著，桂冠電力（滬：６００２３６）漲停，長江電力

（滬：６００９００）升１﹒１％，華能水電（滬：６０００２５）升２﹒７％，大唐發電

（滬：６０１９９１）走高４﹒８％，華能國際（滬：６０００１１）升１﹒９％，國投電力

（滬：６００８８６）升２﹒５％，國電電力（滬：６００７９５）升近１％，川投能源

（滬：６００６７４）升１﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

