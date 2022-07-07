《經濟通通訊社７日專訊》上證１８０指數今日平收，報９２４９﹒３８點，上證３８０指

數收升０﹒５３％，報６１３３﹒０４點。汽車股領漲。

商務部等１７部門再發布鼓勵汽車消費的措施。鼓勵金融機構加大汽車消費信貸支持。加快

活躍二手車市場、促進汽車更新消費。Ａ場汽車股大幅走高，福田汽車（滬：６００１６６）漲

停，小康股份（滬：６０１１２７）升４﹒８％，江淮汽車（滬：６００４１８）升８﹒７％。

香港政府決定由即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，目前正按機制停飛的航班亦可受惠重飛

。滬深部分航空股跟隨轉升，吉祥航空（滬：６０３８８５）升１﹒２％，中國東航

（滬：６００１１５）升０﹒６％。

盡管光伏下游需求強度空前，但上游的硅料企業依舊分走了最大的蛋糕，佔據光伏產業鏈利

潤空間近六成。７月初市傳因抗議硅片漲價，光伏巨頭「全線停產」或「有計劃下調開工率」。

多家公司對此回應否認傳聞。光伏概念股今日造好，金盤科技（滬：６８８６７６）升１４％，

固德威（滬：６８８３９０）升１２﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

