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AH股新聞

07/07/2022 15:12

《滬股通》上證１８０平收，上證３８０升０﹒５３％

　　《經濟通通訊社７日專訊》上證１８０指數今日平收，報９２４９﹒３８點，上證３８０指
數收升０﹒５３％，報６１３３﹒０４點。汽車股領漲。
　　商務部等１７部門再發布鼓勵汽車消費的措施。鼓勵金融機構加大汽車消費信貸支持。加快
活躍二手車市場、促進汽車更新消費。Ａ場汽車股大幅走高，福田汽車（滬：６００１６６）漲
停，小康股份（滬：６０１１２７）升４﹒８％，江淮汽車（滬：６００４１８）升８﹒７％。
　　香港政府決定由即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，目前正按機制停飛的航班亦可受惠重飛
。滬深部分航空股跟隨轉升，吉祥航空（滬：６０３８８５）升１﹒２％，中國東航
（滬：６００１１５）升０﹒６％。
　　盡管光伏下游需求強度空前，但上游的硅料企業依舊分走了最大的蛋糕，佔據光伏產業鏈利
潤空間近六成。７月初市傳因抗議硅片漲價，光伏巨頭「全線停產」或「有計劃下調開工率」。
多家公司對此回應否認傳聞。光伏概念股今日造好，金盤科技（滬：６８８６７６）升１４％，
固德威（滬：６８８３９０）升１２﹒４％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｄｗ）

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