《經濟通通訊社７日專訊》深證成指半日升１﹒０３％，報１２９４３﹒４２點，深證中小

創新指數半日升１﹒４２％，報２４３９﹒６１點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１０﹒１５億元，用９﹒８５億

元或１﹒９％。

國家發改委接連出招企圖壓住豬價，官媒更多次強調生豬價格並不具備長期持續上漲基礎，

不過生豬主力期貨價格連跌兩日後今早反漲３％，養豬股跟隨走高，天康生物

（深：００２１００）漲８﹒６％，天邦食品（深：００２１２４）升７﹒２％，金新農

（深：００２５４８）走高６﹒２％。

博鰲機場海關日前為內地首次進口的中和抗體Ｅｖｕｓｈｅｌｄ（恩適得）完成入境特殊物

品審批，貨值共計２１９８﹒０２萬元，該藥品由英國阿斯利康藥廠生產。新冠藥概念急跌，拓

新藥業（深：３０１０８９）跌２﹒７％，金城醫藥（深：３００２３３）跌２﹒１％。

國務院總理李克強７月６日主持召開國務院常務會議，確定有序推進電子證照應用的舉措，

激發市場主體活力。電子身份證概念股早段造好，漢王科技（深：００２３６２）、遠望谷

（深：００２１６１）漲停，民德電子（深：３００６５６）升６﹒１％，神思電子

（深：３００４７９）升３﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

