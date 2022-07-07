《經濟通通訊社７日專訊》深證成指今日收升０﹒９７％，報１２９３５﹒８５點，深證中

小創新指數收升１﹒４３％，報２４３９﹒９９點。

深圳最新出台學前教育條例，當中提到要保障深圳戶籍和符合條件的非深圳戶籍三周歲到入

小學前的學前兒童可就近入讀普惠性幼兒園，並鼓勵支持有條件的幼兒園開設托班，招收兩周歲

至三周歲的幼兒。高樂股份（深：００２３４８）、美吉姆（深：００２６２１）漲停，孩子王

（深：３０１０７８）升６﹒９％，盛通股份（深：００２５９９）升２﹒９％。

國家發改委接連出招企圖壓住豬價，官媒更多次強調生豬價格並不具備長期持續上漲基礎，

不過生豬主力期貨價格連跌兩日後今早反漲３％，養豬股走高，天康生物（深：００２１００）

升６﹒８％，天邦食品（深：００２１２４）升６﹒７％，金新農（深：００２５４８）升

５﹒５％。

國務院常務會議確定有序推進電子證照應用的舉措，激發市場主體活力。電子身份證概念股

造好，漢王科技（深：００２３６２）、遠望谷（深：００２１６１）漲停，民德電子

（深：３００６５６）升７﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｄｗ）

